У розпал сезону: готуємо апетитну фаршировану картоплю
28 вересня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
У кожної української господині є свої "козирні" рецепти приготування картоплі. Фарширована картопля може увійти до їх числа та допомогти здивувати близьких та гостей.
Картопля завжди приходить на допомогу, коли хочеться потішити себе чимось смачненьким, але не докладати багато зусиль до приготування страви. Її можна поєднати з чим завгодно, а фарширована картопля здатна стати "зіркою" навіть святкового столу.
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Рецепт фаршированої картоплі
Час: 1 година
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 6 великих картоплин;
- 300 грамів свинячої лопатки;
- 1 цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 120 грамів моцарели;
- 2 столові ложки олії;
- спеції: по 1 чайній ложці солі і солодкого перцю, по половині чайної ложки перцю і орегано.
За бажанням можна додати до готової картоплі помідори, петрушку, і сметану.
Приготування:
- Виберіть шість великих картоплин однакового розміру (щоб вони варилися одночасно). Кожну ретельно вимийте і навіть злегка потріть губкою, однак не знімайте шкірку. Помістіть картоплю в каструлю з підсоленою водою. Вода повинна покривати їх повністю. Доведіть воду до кипіння, потім встановіть потужність, щоб картопля варилася, але не дуже "круто".
- Відваріть картоплю до готовності (весь час під кришкою). Викладіть готову картоплю на тарілку для подачі.
- Для приготування начинки розігрійте пательню та влити олію для смаження. Цибулю очистіть та наріжте кубиками, викладіть на сковорідку разом з очищеними і дрібно нарізаними зубчиками часнику. Смажте їх 10 хвилин на середньому вогні, щоб цибуля м'яко глазурувала і лише злегка підрум'янилася.
- Додайте до цибулі подрібнену у комбайні чи м'ясорубці свинячу лопатку.
- Одразу покладіть в сковорідку спеції: по чайній ложці солі і солодкого перцю, по половині чайної ложки перцю і сушеного орегано.
- Все перемішайте і смажте мінімум 10 хвилин, щоб м’ясо підрум’янилося.
- Після закінчення цього часу перекладіть весь вміст сковороди в миску.
- Розріжте охолоджену картоплю (вона може бути ще трохи теплою) навпіл, ложкою зробіть "ямку". Відкладіть серединку картоплі, оскільки ви будете використовувати її для начинки.
- У миску з уже остиглим фаршем додайте залишки картоплі та нарізану моцарелу. Все це ретельно перемішайте.
- Готовою начинкою наповніть кожну половинку картоплі без серцевини.
- Викладіть фаршировану картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
- Запікати страву слід при 200 градусах близько 15 хвилин.