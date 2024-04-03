Як приготувати королівську глазур з білків яєць: рецепт 1910 року – не потребує багато часу

3 квітня 2024, 17:45
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Джерело:

ania gotuje

Неможливо уявити собі пасочки без красивого оздоблення. Глазур можна виготовити з різноманітних продуктів, проте саме білкова – найбільш універсальна.

Замість звичайного цукру використовуйте цукрову пудру, яка дозволить зробити глазур набагато швидше. Це дуже красивий декор, який вам неодмінно сподобається.

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Рецепт глазурі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 3

Чудовий декор / Фото ania gotuje

Інгредієнти:
– 2 середні яєчних білки;
– 180 грамів цукрової пудри;
– кілька крапель лимонного соку.

Приготування:

  1. Помістіть яєчні білки в чисту скляну миску і збивайте міксером максимум 30 секунд (або набагато менше – залежить від потужності міксера).
  2. Спочатку на малій швидкості, потім на середній.
  3. До білків додайте весь цукор.
  4. Збивайте суміш на низькій/середній швидкості приблизно 20 хвилин.
  5. Вкінці можна додати в глазур лимонний або апельсиновий сік. Глазур повинна бути гладкою, білосніжною і без грудочок.
  6. Цю глазур можна зберігати в холодильнику 3 дні.
Що слід додати: як приготувати красивий бульйон.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська