Як приготувати королівську глазур з білків яєць: рецепт 1910 року – не потребує багато часу
3 квітня 2024, 17:45Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Неможливо уявити собі пасочки без красивого оздоблення. Глазур можна виготовити з різноманітних продуктів, проте саме білкова – найбільш універсальна.
Замість звичайного цукру використовуйте цукрову пудру, яка дозволить зробити глазур набагато швидше. Це дуже красивий декор, який вам неодмінно сподобається.
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Рецепт глазурі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
– 2 середні яєчних білки;
– 180 грамів цукрової пудри;
– кілька крапель лимонного соку.
Приготування:
- Помістіть яєчні білки в чисту скляну миску і збивайте міксером максимум 30 секунд (або набагато менше – залежить від потужності міксера).
- Спочатку на малій швидкості, потім на середній.
- До білків додайте весь цукор.
- Збивайте суміш на низькій/середній швидкості приблизно 20 хвилин.
- Вкінці можна додати в глазур лимонний або апельсиновий сік. Глазур повинна бути гладкою, білосніжною і без грудочок.
- Цю глазур можна зберігати в холодильнику 3 дні.