Свіжість середземноморського бризу: готуємо ідеальний грецький салат

2 квітня 2024, 01:41
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Джерело:

Kwestia smaku

Грецький салат – це незрівняна комбінація смаків та ароматів, яка потішить будь-якого гурмана. Ця страва має давню історію та вражає гармонією простоти та вишуканості.

Основні інгредієнти – свіжі овочі та сир фета, які поєднуються з оливковою олією та спеціями. Сир фета надає йому кремового смаку, а оливкова олія збагачує своїм ароматом.

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Один з чудових аспектів грецького салату – універсальність. Він може бути вжитим як самостійна страва або як супровід до м'яса чи риби. Цей салат можна подавати як закуску на вечерю чи обід, а також як легкий сніданок або перекус.

Грецький салат

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 помідори;
– 2 огірки;
– пів червоної цибулі;
– пів склянки чорних оливок;
– 250 грамів оригінального грецького сиру фета;
– 4 чайні ложки сушеного орегано;
– 4 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Помідори розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки, потім наріжте їх ще дрібніше.
  2. Огірки очистіть від шкірки (можна залишити на них смужки зеленої шкірки), розріжте уздовж навпіл, а потім на скибочки.
  3. Цибулю дрібно нашаткуйте. Оливки розріжте навпіл.
  4. Викладіть всі інгредієнти в одну більшу салатницю або 4 менших, приправте свіжомеленим перцем.
  5. Зверху викладіть скибочки сиру фета.
  6. Посипте сушеним орегано і скропіть оливковою олією.
  7. Можна посолити, але сир фета вже досить солоний.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська