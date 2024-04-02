Свіжість середземноморського бризу: готуємо ідеальний грецький салат
2 квітня 2024, 01:41Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Грецький салат – це незрівняна комбінація смаків та ароматів, яка потішить будь-якого гурмана. Ця страва має давню історію та вражає гармонією простоти та вишуканості.
Основні інгредієнти – свіжі овочі та сир фета, які поєднуються з оливковою олією та спеціями. Сир фета надає йому кремового смаку, а оливкова олія збагачує своїм ароматом.
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Один з чудових аспектів грецького салату – універсальність. Він може бути вжитим як самостійна страва або як супровід до м'яса чи риби. Цей салат можна подавати як закуску на вечерю чи обід, а також як легкий сніданок або перекус.
Грецький салат
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 помідори;
– 2 огірки;
– пів червоної цибулі;
– пів склянки чорних оливок;
– 250 грамів оригінального грецького сиру фета;
– 4 чайні ложки сушеного орегано;
– 4 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– свіжомелений перець до смаку.
Приготування:
- Помідори розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки, потім наріжте їх ще дрібніше.
- Огірки очистіть від шкірки (можна залишити на них смужки зеленої шкірки), розріжте уздовж навпіл, а потім на скибочки.
- Цибулю дрібно нашаткуйте. Оливки розріжте навпіл.
- Викладіть всі інгредієнти в одну більшу салатницю або 4 менших, приправте свіжомеленим перцем.
- Зверху викладіть скибочки сиру фета.
- Посипте сушеним орегано і скропіть оливковою олією.
- Можна посолити, але сир фета вже досить солоний.