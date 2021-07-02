Як приготувати холодний зелений чай: рецепт від Тані Литвинової

2 липня 2021 , 11:15
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Джерело:

Youtube Тані Литвинової

Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні, приготуйте зелений холодний чай за рецептом Тані Литвинової.

Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом холодного зеленого чаю, який втамовує спрагу у літні спекотні дні. 

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Зелений чай не тільки освіжає, а й насичує організм вітамінами, мікроелементами, а також містить антиоксиданти, які очищують організм.

Холодний чай готують з додаванням зеленого чаю, м'яти та лимонного соку. За бажанням можете додати персик або інші улюблені фрукти. 

Як приготувати холодний зелений чай

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 39 ккал

 

Інгредієнти:
– 1 літр зеленого чаю;
– 1 столова ложка меду;
– 1 гілочка м'яти;
– 1 персик;
– лід;
– 1 лимон.
  1. Закип'ятіть воду, у чайник додайте зелений чай, заваріть чай окропом, залиште для охолодження.
  2. Помийте лимон, вичавіть сік.
  3. Персик ретельно помийте, почистіть від кісточки, наріжте скибочками.
  4. У скляний вогнетривкий глечик влийте лимонний сік, трохи води кімнатної температури, мед,
  5. порвіть руками листочки м'яти, додайте чай, перемішайте. Температура 60 – 70 градусів.
  6. Вилийте у склянки, додайте лід, додайте скибочки персику. Смачного!

Рецепт холодного зеленого чаю від Тані Литвинової у відео: 

 

Автор: Євгенія Тугушева