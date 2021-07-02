Як приготувати холодний зелений чай: рецепт від Тані Литвинової
2 липня 2021 , 11:15Читать новость на русском
Джерело:Youtube Тані Литвинової
Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні, приготуйте зелений холодний чай за рецептом Тані Литвинової.
Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом холодного зеленого чаю, який втамовує спрагу у літні спекотні дні.
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Зелений чай не тільки освіжає, а й насичує організм вітамінами, мікроелементами, а також містить антиоксиданти, які очищують організм.
Холодний чай готують з додаванням зеленого чаю, м'яти та лимонного соку. За бажанням можете додати персик або інші улюблені фрукти.
Як приготувати холодний зелений чай
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 39 ккал
Інгредієнти:
– 1 літр зеленого чаю;
– 1 столова ложка меду;
– 1 гілочка м'яти;
– 1 персик;
– лід;
– 1 лимон.
- Закип'ятіть воду, у чайник додайте зелений чай, заваріть чай окропом, залиште для охолодження.
- Помийте лимон, вичавіть сік.
- Персик ретельно помийте, почистіть від кісточки, наріжте скибочками.
- У скляний вогнетривкий глечик влийте лимонний сік, трохи води кімнатної температури, мед,
- порвіть руками листочки м'яти, додайте чай, перемішайте. Температура 60 – 70 градусів.
- Вилийте у склянки, додайте лід, додайте скибочки персику. Смачного!
Рецепт холодного зеленого чаю від Тані Литвинової у відео: