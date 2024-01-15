Смачно, просто та дешево: хумус з гарбуза, який ви мусите спробувати
15 січня 2024, 20:50Читать новость на русском
Джерело:Papilot
Гарбузовий хумус – це простий та бюджетний рецепт, який підійде кожному. А ще він ідеально смакуватиме до сирих овочів і крекерів.
Хумус – це різновид кремоподібної пасти, його зазвичай готують з нуту. Спробуйте приготувати цей рецепт з гарбузом – і ви точно не пошкодуєте про витрачений час.
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Рецепт гарбузового хумусу
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– 1 банка готового нуту;
– 1 невеликий гарбуз;
– 100 грамів тахіні;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 3 столові ложки вичавленого лимонного соку;
– 2 столові ложки кмину;
– зубчик часнику;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки
- Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин.
- Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його.
- Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити до смаку сіллю і перцем.
- Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції.
- Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.