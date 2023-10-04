Молоко чи масло: що додати, аби пюре вийшло ідеальним

Навіть такий звичайний гарнір, як картопляне пюре можна легко зіпсувати додавши не ті інгредієнти. Аби ви не робили помилок, ми підготували для вас кілька порад.

24 канал підготував рецепт картопляного пюре, яке точно стане найкращим серед тих, що ви вже готували. Весь секрет не тільки у правильному варінні картоплі, а й у інгредієнтах, які ви до неї додаєте.

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Часто ми невпевнені, що саме потрібно додавати до готової картоплі, аби вийшло ідеальне пюре: вершкове масло чи молоко. Ми кажемо, додавайте і те, і те. Також популярною добавкою до гарніру є жирні коров'ячі вершки. Текстура картоплі виходить однорідною, пухкою та надзвичайно ніжною.

Щоб надати смаку вершковості – обирайте вершкове масло понад 82,5% жирності. Щодо спецій: окрім солі та чорного меленого перцю можна додати тертий мускатний горіх. Він створює з картоплею ідеальну пару та надає смаку особливих нот.

Рецепт картопляного пюре, як у ресторані

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 500 – 800 грамів картоплі;– 100 грамів молока або жирних вершків;– 50 – 60 грамів вершкового масла;– чорний мелений перець;– тертий мускатний горіх на кінчику ножа.

Приготування:

Очищаємо картоплю від лушпиння, миємо під проточною водою та розрізаємо навпіл.

Відварюємо її у підсоленій воді до готовності (близько 20 хвилин на середньому вогні).

Зціджуємо воду з картоплі, додаємо масло та вливаємо тепле молоко чи вершки.

Розминаємо все до стану пюре. Натираємо мускатний горіх, додаємо чорний мелений перець та продовжуємо розтирати картоплю трішки збиваючи товкачем.

Смачного!

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