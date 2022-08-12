Готуємо кабачки по-новому: вам сподобається поєднання
12 серпня 2022 , 07:44Читать новость на русском
Джерело:strona kuchni
Якщо у вас закінчилися ідеї, що приготувати із кабачків, то на цей випадок є надійний рецепт, в якому поєднаються улюблені літні смаки. Ця страва може похизуватися неординарністю та швидкістю приготування.
Легка страва, насичена овочами та свіжою зеленню, неабияк зекономить ваш час та гроші. Спробуйте кабачки у поєднанні з ковбасою та перцем – і ви точно захочете повторити це знову.
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Рецепт кабачків тушкованих з перцем та ковбасою
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Просто та апетитно / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 4 кабачки;
- 500 грамів ковбаси;
- 3 болгарських перці (краще червоний, зелений і жовтий);
- 8 помідорів або 500 грамів томатної пасти;
- цибуля;
- 3 зубчики часнику;
- 1 чайна ложка базиліка;
- 1 чайна ложка орегано;
- 0,5 чайної ложки перцю;
- сіль до смаку;
- приблизно 3 столові ложки олії;
- приблизно 100 мілілітрів води;
- свіжа петрушка для посипання.
Приготування:
- Помийте кабачки та очистіть від шкірки. Наріжте їх середніми шматочками.
- Перець помийте, вийміть серединку і поріжте великими кубиками, так само як і ковбасу.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками. Часник натріть на дрібній терці або пропустіть через часникодавку.
- У великій каструлі розігрійте олію та обсмажте цибулю з ковбасою.
- Додайте часник і пасеруйте ще приблизно 1 хвилину.
- Потім додайте кабачки та перці, налийте трохи води (приблизно 100 мілілітрів), накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин.
- За цей час очистіть помідори (можна обсмажити окропом і зняти шкірку або скористатися спеціальною овочечисткою).
- Помідори наріжте шматочками і додайте до овочів.
- Тушкуйте близько 10 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.
- Приправте страву спеціями.
- Подавайте гарячими, посипавши петрушкою.