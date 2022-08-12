Готуємо кабачки по-новому: вам сподобається поєднання

12 серпня 2022 , 07:44
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Джерело:

strona kuchni

Якщо у вас закінчилися ідеї, що приготувати із кабачків, то на цей випадок є надійний рецепт, в якому поєднаються улюблені літні смаки. Ця страва може похизуватися неординарністю та швидкістю приготування.

Легка страва, насичена овочами та свіжою зеленню, неабияк зекономить ваш час та гроші. Спробуйте кабачки у поєднанні з ковбасою та перцем – і ви точно захочете повторити це знову.

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Рецепт кабачків тушкованих з перцем та ковбасою

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

  • 4 кабачки;
  • 500 грамів ковбаси;
  • 3 болгарських перці (краще червоний, зелений і жовтий);
  • 8 помідорів або 500 грамів томатної пасти;
  • цибуля;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 чайна ложка базиліка;
  • 1 чайна ложка орегано;
  • 0,5 чайної ложки перцю;
  • сіль до смаку;
  • приблизно 3 столові ложки олії;
  • приблизно 100 мілілітрів води;
  • свіжа петрушка для посипання.

Приготування:

  1. Помийте кабачки та очистіть від шкірки. Наріжте їх середніми шматочками.
  2. Перець помийте, вийміть серединку і поріжте великими кубиками, так само як і ковбасу.
  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Часник натріть на дрібній терці або пропустіть через часникодавку.
  4. У великій каструлі розігрійте олію та обсмажте цибулю з ковбасою.
  5. Додайте часник і пасеруйте ще приблизно 1 хвилину.
  6. Потім додайте кабачки та перці, налийте трохи води (приблизно 100 мілілітрів), накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин.
  7. За цей час очистіть помідори (можна обсмажити окропом і зняти шкірку або скористатися спеціальною овочечисткою).
  8. Помідори наріжте шматочками і додайте до овочів.
  9. Тушкуйте близько 10 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.
  10. Приправте страву спеціями.
  11. Подавайте гарячими, посипавши петрушкою.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська