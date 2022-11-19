З чим поєднувати качку: рецепт святкового салату
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Український шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом свіжого салату з качиною грудкою. Дівчина залюбки розкрила всі нюанси та секрети приготування цього ніжного продукту.
Якщо ви ніколи не бралися за приготування качки через невпевненість у кінцевому результаті – відкладіть сумніви в сторону.
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Насправді термічний процес – головний етап. Потрібно правильно витопити жир зі шкірки, зробити її хрумкою, тоді качка буде неперевершеною.
Інший важливий нюанс – знати з чим поєднується м'ясо. За цим рецептом ви зможете приготувати свій ідеальний салат і ще ідеальнішу качину грудку.
Таку качку можна просто приготувати як основну страву до будь-якого гарніру: пюре, овочів чи навіть різотто.
Рецепт салату з качки
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1
– качина грудка;
– мед;
– соєвий соус;
– гірчиця;
– пучок руколи;
– 5 штук томатів чері;
– 30 – 50 грамів блакитного сиру;
– 1 інжир.
Для соусу:
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– ¼ столової ложки діжонської гірчиці;
– пів столової ложки меду.
Приготування:
- Качину грудку зачищаємо, відрізаємо лишній жир, надрізаємо шкіру горизонтально, стараючись не зачіпати м’ясо і зробити таких надрізів як можна більше. Легше це зробити з підмороженою грудинкою.
- Для маринаду качки змішуємо соєвий соус, гірчицю та мед. Ще смачно додати трішки апельсинового соку, гілочку чебрецю та зубчик часнику (цілий, але розчавлений). Маринуємо її приблизно 30 – 40 хвилин.
- Смажимо грудку шкірою вниз на холодній сковорідці. З двох сторін доводимо до рум'яності. Далі качку перекладаємо на лист для запікання і печемо 12 хвилин при 200 градусах.
- Для салату все нарізаємо і змішуємо разом з соусом. Інжир можна замінити на будь-яку ягоду чи грушу, апельсин або хурму. Також ще смачно додати трішки фініків.
- Готову качку нарізаємо тоненькими скибками і викладаємо зверху готового салату.
Смачного!