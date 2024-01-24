Результат вийде кращим, ніж у кав'ярні, проте за менші гроші: простий рецепт какао
24 січня 2024, 23:50Читать новость на русском
Джерело:moje gotowanie
Ви шукаєте спосіб насолодитися чудовим какао без зайвих витрат? Є рецепт, який допоможе відкрити секрет створення ідеального напою вдома.
Не обов'язково стояти у чергах та витрачати гроші, аби насолодитися смаком какао. Цей напій можна легко приготувати і вдома, а результат навряд чи поступиться тому напою, який ви куштували у закладах.
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Рецепт какао
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
– 2 склянки молока;
– 2 столові ложки какао;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки ванільного цукру.
Приготування:
- Почніть з підготовки молока.
- Для цього вилийте його в каструлю і додайте ванільний цукор. Підігрійте молоко, але важливо, щоб воно не википіло.
- Тим часом насипте какао в склянку і додайте трохи води та перемішайте.
- Додайте цукор до молока.
- Коли рівень молока почне підвищуватися, всипте в нього какао і перемішайте.
- Розлити гаряче какао по склянках.
Смачного!Потрібно точно знати: чи можна смажити на оливковій олії.