Результат вийде кращим, ніж у кав'ярні, проте за менші гроші: простий рецепт какао

24 січня 2024, 23:50
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Джерело:

moje gotowanie

Ви шукаєте спосіб насолодитися чудовим какао без зайвих витрат? Є рецепт, який допоможе відкрити секрет створення ідеального напою вдома.

Не обов'язково стояти у чергах та витрачати гроші, аби насолодитися смаком какао. Цей напій можна легко приготувати і вдома, а результат навряд чи поступиться тому напою, який ви куштували у закладах.

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Рецепт какао

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Неймовірний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 склянки молока;
– 2 столові ложки какао;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки ванільного цукру.

Приготування:

  1. Почніть з підготовки молока.
  2. Для цього вилийте його в каструлю і додайте ванільний цукор. Підігрійте молоко, але важливо, щоб воно не википіло.
  3. Тим часом насипте какао в склянку і додайте трохи води та перемішайте.
  4. Додайте цукор до молока.
  5. Коли рівень молока почне підвищуватися, всипте в нього какао і перемішайте.
  6. Розлити гаряче какао по склянках.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська