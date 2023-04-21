Його їстимуть навіть діти – готуємо крем-суп з сочевиці

21 квітня 2023, 13:29
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Смачні рецепти

Не знаєте, що такого приготувати аби і діти, і дорослі залюбки їли та просили добавки? Спробуйте рецепт крем-супу з сочевиці – вам сподобається.

Крем-суп з сочевиці – чудовий варіант для швидкого обіду чи перекусу. Такий суп надзвичайно ситний та поживний, а яскравий колір страви особливо сподобається найменшим.

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Подавайте його до столу з хрумкими грінками чи сухариками, свіжим хлібом або тонким лавашем.

Рецепт крем-супу з сочевиці

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Овочі нарізаємо невеличкими шматочками.
  • Додаємо в каструльку оливкову олію та обсмажуємо на ній овочі, додаємо сіль та спеції та трішки теплої води та готуємо 10 – 15 хвилин (до майже готовності картоплі).
  • Додаємо томатну пасту та добре промиту сочевицю, обсмажуємо 3 – 4 хвилинки та заливаємо водою.
  • Накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин на середньому вогні.
  • Готовий супчик перебиваємо блендером до однорідної консистенції.
  • Якщо суп занадто густий – додайте гарячої води та доведіть до потрібної вам консистенції.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак