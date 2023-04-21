Його їстимуть навіть діти – готуємо крем-суп з сочевиці

Не знаєте, що такого приготувати аби і діти, і дорослі залюбки їли та просили добавки? Спробуйте рецепт крем-супу з сочевиці – вам сподобається.

Крем-суп з сочевиці – чудовий варіант для швидкого обіду чи перекусу. Такий суп надзвичайно ситний та поживний, а яскравий колір страви особливо сподобається найменшим.

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Подавайте його до столу з хрумкими грінками чи сухариками, свіжим хлібом або тонким лавашем.

Рецепт крем-супу з сочевиці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 200 грамів сочевиці;

– ріпчаста цибуля;

– морква;

– 2 картоплини;

– 150 грамів томатного пюре;

– сіль;

– паприка;

– зіра.

Приготування:

Овочі нарізаємо невеличкими шматочками.

Додаємо в каструльку оливкову олію та обсмажуємо на ній овочі, додаємо сіль та спеції та трішки теплої води та готуємо 10 – 15 хвилин (до майже готовності картоплі).

Додаємо томатну пасту та добре промиту сочевицю, обсмажуємо 3 – 4 хвилинки та заливаємо водою.

Накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин на середньому вогні.

Готовий супчик перебиваємо блендером до однорідної консистенції.

Якщо суп занадто густий – додайте гарячої води та доведіть до потрібної вам консистенції.

Смачного!