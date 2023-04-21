Його їстимуть навіть діти – готуємо крем-суп з сочевиці
21 квітня 2023, 13:29Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Не знаєте, що такого приготувати аби і діти, і дорослі залюбки їли та просили добавки? Спробуйте рецепт крем-супу з сочевиці – вам сподобається.
Крем-суп з сочевиці – чудовий варіант для швидкого обіду чи перекусу. Такий суп надзвичайно ситний та поживний, а яскравий колір страви особливо сподобається найменшим.
Читайте також Смачно і швидко: рецепт традиційного українського борщу на курячих гомілках
Подавайте його до столу з хрумкими грінками чи сухариками, свіжим хлібом або тонким лавашем.
Рецепт крем-супу з сочевиці
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Овочі нарізаємо невеличкими шматочками.
- Додаємо в каструльку оливкову олію та обсмажуємо на ній овочі, додаємо сіль та спеції та трішки теплої води та готуємо 10 – 15 хвилин (до майже готовності картоплі).
- Додаємо томатну пасту та добре промиту сочевицю, обсмажуємо 3 – 4 хвилинки та заливаємо водою.
- Накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин на середньому вогні.
- Готовий супчик перебиваємо блендером до однорідної консистенції.
- Якщо суп занадто густий – додайте гарячої води та доведіть до потрібної вам консистенції.
Смачного!