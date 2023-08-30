Діти їдять тільки таку: рецепт запеченої кукурудзи у фользі
30 серпня 2023, 18:09Читать новость на русском
Джерело:Олеся Сад
Якщо ви з дитинства їли тільки варену цукрову кукурудзу, радимо відійти від звичних традицій, та приготувати запечену у фользі. Вона набагато соковитіша та ароматніша.
Безумовно ви можете відварити кукурудзу у воді, посипати сіллю та їсти, але чому б не спробувати щось нове? Запечена кукурудза у фользі зі спеціями, вершковим маслом та часником (за бажанням) стане справжнім відкриттям не тільки для вас, а й для дітей.
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Такий варіант страви вони будуть їсти із задоволенням, а ще можна залучити найменших до процесу приготування. Адже це так просто!
Рецепт кукурудзи у фользі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– кукурудза;
– 200 грамів вершкового масла;
– сіль;
– солодка мелена паприка;
– чорний мелений перець або хмелі-сунелі.
Приготування:
- Очищену кукурудзу ламаємо навпіл, змащуємо сумішшю спецій з м'яким маслом.
- Загортаємо кожну кукурудзу окремо у фольгу.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Викладаємо все на деко та відправляємо запікатися 30 – 40 хвилин.
- Готову страву виймаємо з духовки, залишаємо на кілька хвилин "відпочити" та виймаємо з фольги.
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