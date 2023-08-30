Діти їдять тільки таку: рецепт запеченої кукурудзи у фользі

Якщо ви з дитинства їли тільки варену цукрову кукурудзу, радимо відійти від звичних традицій, та приготувати запечену у фользі. Вона набагато соковитіша та ароматніша.

Безумовно ви можете відварити кукурудзу у воді, посипати сіллю та їсти, але чому б не спробувати щось нове? Запечена кукурудза у фользі зі спеціями, вершковим маслом та часником (за бажанням) стане справжнім відкриттям не тільки для вас, а й для дітей.

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Такий варіант страви вони будуть їсти із задоволенням, а ще можна залучити найменших до процесу приготування. Адже це так просто!

Рецепт кукурудзи у фользі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– кукурудза;– 200 грамів вершкового масла;– сіль;– солодка мелена паприка;– чорний мелений перець або хмелі-сунелі.

Приготування:

Очищену кукурудзу ламаємо навпіл, змащуємо сумішшю спецій з м'яким маслом.

Загортаємо кожну кукурудзу окремо у фольгу.

Розігріваємо духовку до 200 градусів. Викладаємо все на деко та відправляємо запікатися 30 – 40 хвилин.

Готову страву виймаємо з духовки, залишаємо на кілька хвилин "відпочити" та виймаємо з фольги.

Смачного!

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