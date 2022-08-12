Досить варити кукурудзу: рецепт з вершковим маслом в духовці або на грилі

12 серпня 2022 , 11:40
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Джерело:

інстаграм Миколи Люлька

Сезон кукурудзи в розпалі. Тож покваптесь, адже це надзвичайно смачний продукт. Пропонуємо приготувати кукурудзу в духовці або на грилі.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами власним рецептом молодої кукурудзи. Для приготування страви він використав електричний гриль, проте ви можете скористатися звичайною духовкою.

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Кукурудза в духовці або на грилі виходить не тільки смачною, а ще й надзвичайно соковитою. Не потрібно більше варити її в каструлі, спробуйте запікати!

Рецепт запеченої кукурудзи

  • Час: 20 хвилин
Інгредієнти:
 – кукурудза;
 – вершкове масло;
 – сіль;
 – улюблені спеції.

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • З кукурудзи зріжте краї, знімати лушпиння не потрібно. Викладіть кожен качан на шар харчової фольги та загорніть.
  • Запікайте кукурудзу у фользі 20 хвилин в духовці, або на грилі. Перекладіть її на деко та залишіть настоятися ще 20 хвилин.
  • Розгорніть кукурудзу, зніміть лушпиння та полийте качани ароматним вершковим маслом, можна попередньо додати до нього часник та розмарин.
  • Рясно посоліть страву та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак