Досить варити кукурудзу: рецепт з вершковим маслом в духовці або на грилі

Сезон кукурудзи в розпалі. Тож покваптесь, адже це надзвичайно смачний продукт. Пропонуємо приготувати кукурудзу в духовці або на грилі.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами власним рецептом молодої кукурудзи. Для приготування страви він використав електричний гриль, проте ви можете скористатися звичайною духовкою.

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Кукурудза в духовці або на грилі виходить не тільки смачною, а ще й надзвичайно соковитою. Не потрібно більше варити її в каструлі, спробуйте запікати!

Рецепт запеченої кукурудзи

Час: 20 хвилин

– кукурудза;– вершкове масло;– сіль;– улюблені спеції.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

З кукурудзи зріжте краї, знімати лушпиння не потрібно. Викладіть кожен качан на шар харчової фольги та загорніть.

Запікайте кукурудзу у фользі 20 хвилин в духовці, або на грилі. Перекладіть її на деко та залишіть настоятися ще 20 хвилин.

Розгорніть кукурудзу, зніміть лушпиння та полийте качани ароматним вершковим маслом, можна попередньо додати до нього часник та розмарин.

Рясно посоліть страву та подавайте до столу.

Смачного!