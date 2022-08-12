Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами власним рецептом молодої кукурудзи. Для приготування страви він використав електричний гриль, проте ви можете скористатися звичайною духовкою.
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Кукурудза в духовці або на грилі виходить не тільки смачною, а ще й надзвичайно соковитою. Не потрібно більше варити її в каструлі, спробуйте запікати!
Рецепт запеченої кукурудзи
- Час: 20 хвилин
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- З кукурудзи зріжте краї, знімати лушпиння не потрібно. Викладіть кожен качан на шар харчової фольги та загорніть.
- Запікайте кукурудзу у фользі 20 хвилин в духовці, або на грилі. Перекладіть її на деко та залишіть настоятися ще 20 хвилин.
- Розгорніть кукурудзу, зніміть лушпиння та полийте качани ароматним вершковим маслом, можна попередньо додати до нього часник та розмарин.
- Рясно посоліть страву та подавайте до столу.
Смачного!