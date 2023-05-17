Страва, що підкорила світ – готуємо курку карі на кокосовому молоці
17 травня 2023, 16:34Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Обожнюєте курочку та готові їсти її хоч щодня? У нас є цікавий рецепт на курки на кокосовому молоці, який відкрий інший смак дієтичного м'яса.
Курочка карі в кокосовому соусі з овочами – це традиційна страва індійської кухні. Зазвичай її подають з рисом, але можна також їсти і з ароматним хлібом чи паляницею.
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Цей рецепт відрізняється від класичної страви, яку звикли готувати в Індії, адже в ньому є багато овочів. Проте ми наполегливо радимо скуштувати саме цей варіант курки карі – це дуже смачно.
Рецепт курки карі з овочами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Овочі нарізаємо кубиками та обсмажуємо на дуже розігрітій сковороді з олією 3 – 4 хвилини декілька разів помішуючи.
- Окремо обсмажуємо довільні шматочки курки, також на дуже розігрітій сковороді з олією. Смажимо 3 – 4 хвилини та додаємо куркуму та сіль, перемішуємо і додаємо овочі.
- Заливаємо кокосовим молоком, перчимо, даємо покипіти 1 – 2 хвилини. Додаємо листя кінзи, перемішуємо і подаємо до столу.
Смачного!