Як смажити куряче філе, щоб воно вийшло соковитим: помилки, які псують страву
Джерело:haps
Куряче філе – смачне та універсальне м'ясо. Воно легкодоступне, а його обробка не потребує багато праці та часу.
Однак є багато людей, які уникають приготування філе. Воно повинно бути обсмаженим зовні і соковитим всередині, але часто стає сухим через занадто тривале смаження. Ось кілька порад, які допоможуть наблизити ваші зусилля до ідеального результату.
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Простий спосіб приготувати соковиту курку
Злегка намажте філе олією, натріть спеціями, а потім щільно загорніть в пекарський папір. Потім викладіть курку на розігріту сковороду і обсмажуйте по кілька хвилин з кожного боку.
Чим приправити філе
Перець чилі та гострий перець нададуть пікантності, яка неодмінно задовольнить любителів "гострих" вражень. Орегано, розмарин, петрушка, базилік, чабер, естрагон, чебрець – кожну з цих трав можна використовувати як приправу до курки, адже вони чудово почуваються в її компанії.
Рецепт смаженого курячого філе
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 1
– 1 куряче філе;
– 1 столова ложка олії;
– 1 чайна ложка каррі, солодкого перцю або іншої улюбленої спеції;
– щіпка перцю чилі;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Почистіть філе від будь-яких оболонок, кісточок і хрящів.
- У мисці змішайте олію і спеції.
- Натріть сумішшю м’ясо і залиште в холодильнику принаймні на годину. Курка швидко вбирає спеції, але для товстого шматка потрібно трохи часу.
- М’ясо бажано дістати з холодильника за кілька хвилин до термічної обробки, щоб воно набуло кімнатної температури. Завдяки цьому воно рівномірно просмажиться.
- Після закінчення цього часу розігрійте сковороду-гриль або звичайну сковороду.
- Жир не додаємо, тому що м'ясо маринувалося в олії.
- Помістіть філе в дуже розігріту сковороду.
- Смажте на сильному вогні 3 – 4 хвилини.
- Потім переверніть курку на інший бік і обсмажуйте ще 3 хвилини.
- Коли філе просмажиться майже повністю накрийте сковороду кришкою і вимкніть газ.
- Залиште м'ясо в сковороді на 6 – 8 хвилин.
- Після закінчення цього часу викладіть філе на тарілку або обробну дошку і дайте їй "відпочити" кілька хвилин. Це допоможе йому ввібрати сік.
Соковите куряче філе
Пам'ятайте, що час маринування і смаження м'яса залежить від розміру купленого філе. Крім того, не притискайте його до сковороди. Це призведе до витікання соку і, як наслідок, філе буде більш сухим.
Запорукою ідеального смаження є правильний час. Це дозволить курці всередині приготуватися, але не пересохнути, а завдяки щільній кришці вона залишиться соковитою.Щоб приготувати ідеальний десерт, почніть з основи: покроковий рецепт бісквіта.