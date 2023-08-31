Запечені гомілки з овочами в пряному соусі: рецепт в духовці

31 серпня 2023, 18:03
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Джерело:

Микола Люлько

Обожнюєте курятину, адже її не тільки легко готувати, а й смачно їсти? У нас є надзвичайно простий та апетитний рецепт страв з курячих гомілок, який сподобається кожному.

Запечені гомілки з овочами в пряному соусі – відмінний варіант страви, коли не має вдосталь часу. Рецепт настільки простий, що з ним справиться навіть початківець.

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Склад овочів можна змінювати, а пряний соус додає страві особливих ноток. До курячих гомілок можна дібрати й інший соус, але цей точно сподобається кожному.

Рецепт курячих гомілок з овочами та пряним соусом

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – упаковка курячих гомілок;
 – 3 – 4 картоплі;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 6 – 8 печериць.
Для соусу:
 – 4 ложки кетчупу;
 – 6 ложок соєвого соусу;
 – 3 чайні ложки солі;
 – 2 чайні ложки сухого часнику;
 – 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
 – 2 чайні ложки меленої копченої паприки;
 – 2 чайні ложки меленого коріандру;
 – 2 ложки меду;
 – 2 ложки олії;
 – 6 ложок води.

Приготування:

  • Картоплю нарізаємо шайбами товщиною 1 сантиметр і викладаємо на дно жаротривкого посуду. З гомілок відрізаємо кінцівки та викладаємо на картоплю.
  • Далі нарізаємо товщиною в 1 сантиметр цибулю та рівномірно розкладаємо поміж овочами та м'ясом. Також зверху ще кладемо картоплю.
  • Готуємо соус, просто поєднавши всі інгредієнти та перемішавши їх до однорідної маси.
  • Заливаємо соусом курку з овочами, накриваємо фольгою і відправляємо в духовку на 180 градусів 50 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак