Запечені гомілки з овочами в пряному соусі: рецепт в духовці
31 серпня 2023, 18:03Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Обожнюєте курятину, адже її не тільки легко готувати, а й смачно їсти? У нас є надзвичайно простий та апетитний рецепт страв з курячих гомілок, який сподобається кожному.
Запечені гомілки з овочами в пряному соусі – відмінний варіант страви, коли не має вдосталь часу. Рецепт настільки простий, що з ним справиться навіть початківець.
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Склад овочів можна змінювати, а пряний соус додає страві особливих ноток. До курячих гомілок можна дібрати й інший соус, але цей точно сподобається кожному.
Рецепт курячих гомілок з овочами та пряним соусом
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
– упаковка курячих гомілок;
– 3 – 4 картоплі;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 6 – 8 печериць.
Для соусу:
– 4 ложки кетчупу;
– 6 ложок соєвого соусу;
– 3 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки сухого часнику;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 2 чайні ложки меленої копченої паприки;
– 2 чайні ложки меленого коріандру;
– 2 ложки меду;
– 2 ложки олії;
– 6 ложок води.
Приготування:
- Картоплю нарізаємо шайбами товщиною 1 сантиметр і викладаємо на дно жаротривкого посуду. З гомілок відрізаємо кінцівки та викладаємо на картоплю.
- Далі нарізаємо товщиною в 1 сантиметр цибулю та рівномірно розкладаємо поміж овочами та м'ясом. Також зверху ще кладемо картоплю.
- Готуємо соус, просто поєднавши всі інгредієнти та перемішавши їх до однорідної маси.
- Заливаємо соусом курку з овочами, накриваємо фольгою і відправляємо в духовку на 180 градусів 50 хвилин.
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