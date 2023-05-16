Таку можна навіть на дієті – рецепт курячої лазаньї
16 травня 2023, 13:42Читать новость на русском
Джерело:Алекс Міль
Лазанья – популярна страва італійської кухні, яку обожнюють і українці. Окрім довершеного смаку, ця страва надзвичайно калорійна, адже тут і соус Бешамель, і м'ясний Болоньєзе та листи пасти.
Проте, якщо трішки підкоригувати рецепт, замінити яловичий фарш на курячий, зменшити кількість масла в соусі – її можна буде навіть тим, хто на дієті.
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Куряча лазанья – ідеальний варіант для ситного обіду, без зайвих сантиметрів на талії.
Рецепт курячої лазаньї
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- В сковорідку вливаємо олію, додаємо рублений часник, цибулю та зелень цибулі, солодкий перець. Обсмажуємо 5 хвилин перемішуючи.
- Додаємо нарізане відварене куряче філе, заливаємо помідорне пюре, спеції: сіль, перець, паприку, орегано. Перемішуємо, вкидаємо 2 – 3 лаврових листи і тушкуємо на малому вогні 12 – 15 хвилин.
- Для соусу Бешамель нагріваємо каструлю, вкидаємо і розтоплюємо масло. Закидаємо 2 ложки борошна і вінчиком ретельно вимішуємо. Вливаємо молоко, і постійно перемішуємо вінчиком. Додаємо спеції: сіль, перець, і обов’язково мускатний горіх. Перемішуючи готуємо до легкого загустіння соусу.
- Тепер складаємо лазанью: на дно викладаємо м’ясний шар, далі шар соусу Бешамель і 2 – 3 листи для лазаньї зверху. Зверху присипаємо тертим сиром, накриваємо фольгою.
- Відправляємо страву в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Знімає фольгу і готуємо ще 12 – 15 хвилин.
Смачного!