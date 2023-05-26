Легендарний львівський сирник – рецепт Клопотенка
26 травня 2023, 17:37Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Не знаєте, що приготувати цими вихідними з солодкого? Радимо придивитися до цього десерту за рецептом Євгена Клопотенка.
Львівський сирник – візитівка міста, яку можна скуштувати чи не в кожній кав'ярні. Безумовно, в кожної господині є свій довершений та перевірений рецепт цієї випічки, але у нас є теж цікавий варіант десерту.
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Рецепт львівського сирника
- Час: 3 години
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, аби воно стало кімнатної температури. Дві середні картоплини очищуємо та цілими відварюємо у воді, додавши дрібку солі. Охолоджуємо.
- Кисломолочний сир перетираємо через сито або перебиваємо блендером. Родзинки заливаємо кип’ятком на 10 хвилин, а потім викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву рідину.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- У миску всипаємо 150 грамів цукру та 50 грамів вершкового масла, натираємо цедру одного апельсина та лимона. Перетираємо інгредієнти віничком.
- Відокремлюємо білки від жовтків з 3-х яєць. Жовтки вводимо у масляну суміш по одному, щоразу ретельно перемішуючи віничком.
- Картоплю натираємо на дрібній тертці та перекладаємо у масляно-яєчну суміш. Додаємо кисломолочний сир та родзинки.
- Білки збиваємо в густу піну, вмішуємо їх у тісто.
- Прямокутну форму для випікання змащуємо маслом та посипаємо борошном. Перекладаємо туди тісто та випікаємо одну годину в режимі конвекції.
- Приготуємо шоколадну глазур. В термостійку миску додаємо шоколад, вершкове масло та жирні вершки. Поставте миску на парову баню, але так, щоб вона не торкалася води. Розтоплюємо інгредієнти, постійно помішуючи. У вас має вийти глянцева шоколадна суміш.
- Сирник дістаємо з духовки та даємо повністю охолонути у формі, а потім заливаємо теплою глазур’ю.
Смачного!