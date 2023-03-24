Якщо потрібно засидітись за роботою: рецепт кави маккіато, яка підвищить концентрацію
24 березня 2023, 22:07Читать новость на русском
Джерело:bbcgoodfood
Інколи трапляється, що залишити роботу поза домом не виходить. Аби довго не сидіти за паперами та ноутбуком, потрібно максимально використати можливості своєї уваги.
Каву неможливо вважати виключно ранковою опцією. Часом ми потребуємо додаткового заряду посеред робочого дня, а іноді доводиться використовувати цей "допінг" навіть пізно ввечері, коли на носі сесія або падають дедлайни.
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Маккіато – це саме та кава, яка дозволить залишатися сконцентрованим впродовж тривалого часу, але разом з тим потішить своїм м'яким смаком.
Рецепт кави маккіато
Час: 3 хвилини
Порцій: 1
Приготування:
- Готуємо приблизно 35 мілілітрів еспресо та наливаємо на дно чашки.
- Розпарюємо молоко, аби зверху утворилося 1 – 2 сантиметри піни.
- Викладаємо 2 – 3 чайні ложки піни на еспресо. Решту молока додавати у каву не потрібно.