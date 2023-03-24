Якщо потрібно засидітись за роботою: рецепт кави маккіато, яка підвищить концентрацію

Інколи трапляється, що залишити роботу поза домом не виходить. Аби довго не сидіти за паперами та ноутбуком, потрібно максимально використати можливості своєї уваги.

Каву неможливо вважати виключно ранковою опцією. Часом ми потребуємо додаткового заряду посеред робочого дня, а іноді доводиться використовувати цей "допінг" навіть пізно ввечері, коли на носі сесія або падають дедлайни.

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Маккіато – це саме та кава, яка дозволить залишатися сконцентрованим впродовж тривалого часу, але разом з тим потішить своїм м'яким смаком.

Рецепт кави маккіато

Час: 3 хвилини

Порцій: 1

Інгредієнти: – 18 грамів кави;

– 50 – 100 мілілітрів молока;

– маленька чашка на 50 – 80 мілілітрів.

Приготування: