Без морозивниці та інших девайсів: рецепт полуничного морозива в домашніх умовах

23 травня 2024, 10:34
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Джерело:

Cookpad

Полуниця та морозиво – одні з наших улюблених ласощів. І поєднати ці чудові смаки – прекрасна ідея!

Готувати полуничне морозиво вдома простіше, аніж сходити за ним у магазин. Всього кілька кулінарних кроків, ставимо у холодильник, і вже зовсім скоро насолоджуємося улюбленим смаком, який буде таким доречним у спекотну погоду.

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Рецепт полуничного морозива

Час: 15 хвилин + час на замерзання

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 200 грамів полуниці;
– 60 грамів сметани.

Приготування: 

  1. Ягоди миємо, сушимо та відриваємо хвостики.
  2. Ставимо у морозилку, щоб ягоди добре замерзли.
  3. Виймаємо ягоди та залишаємо на 10 хвилин при кімнатній температурі. 
  4. Кладемо полуницю в чашу блендера, додаємо сметану та збиваємо до однорідності. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська