Без морозивниці та інших девайсів: рецепт полуничного морозива в домашніх умовах

Полуниця та морозиво – одні з наших улюблених ласощів. І поєднати ці чудові смаки – прекрасна ідея!

Готувати полуничне морозиво вдома простіше, аніж сходити за ним у магазин. Всього кілька кулінарних кроків, ставимо у холодильник, і вже зовсім скоро насолоджуємося улюбленим смаком, який буде таким доречним у спекотну погоду.

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Рецепт полуничного морозива

Час: 15 хвилин + час на замерзання

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів полуниці;

– 60 грамів сметани.

Приготування:

Ягоди миємо, сушимо та відриваємо хвостики. Ставимо у морозилку, щоб ягоди добре замерзли. Виймаємо ягоди та залишаємо на 10 хвилин при кімнатній температурі. Кладемо полуницю в чашу блендера, додаємо сметану та збиваємо до однорідності.

Смачного!