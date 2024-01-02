Морська риба завжди вражає своєю смаковою палітрою, а серед цього роду риби особливе місце посідає мойва. І хоча цей вид не завоював таку широку популярність, як лосось або тунець, варто звернути увагу на її неймовірні властивості.

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Переваги приготування мойви

Однією з ключових переваг споживання мойви є її позитивний вплив на організм. Мойва, як правило, знаходиться на нижній частині харчового ланцюга морських організмів. Це зменшує ризик її забруднення токсинами та важкими металами.

Мойва легко піддається різноманітним методам приготування – від смаження до грилювання та копчення. Ще однією вагомою перевагою мойви є її доступність і економність. Ця риба порівняно з іншими видами є дешевшою в магазинах та ринках. Це робить мойву чудовим вибором для тих, хто шукає якісний продукт за доступною ціною.

Шкара з мойви

Це старовинна страва, яку любили готувати українські рибалки. Коли у їхніх сітях попадалася мойва, її готували з цибулею, спеціями та поливали кисло-солодким маринадом на основі чаю.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів мойви;

– 2 цибулини;

– 150 грамів води;

– 1 пакетик чорного чаю;

– 80 грамів соняшникової олії;

– 4 лаврових листи;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 10 грамів солі;

– 10 грамів цукру;

– 4 грамів чорного перцю горошком;

– 5 грамів меленої кориці;

– зелень до смаку.

Приготування:

Мойву почистіть та ретельно промийте. Цибулю очистьте і тонко нашинкуйте напівкільцями. Заваріть чай та дайте настоюватись 5 хвилин. Для маринаду з'єднайте лимонний сік, сіль, цукор, перець, корицю і гарячий чай. Коли маринад охолоне, додайте олію і розмішайте. На дно пательні викладіть шар мойви, зверху покладіть половину цибулі і лаврові листки. Потім знову покладіть рибу і цибулю. Полийте маринадом і закрийте кришкою. Тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин. За бажанням при подачі прикрасьте зеленню.

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