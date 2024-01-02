Морська риба завжди вражає своєю смаковою палітрою, а серед цього роду риби особливе місце посідає мойва. І хоча цей вид не завоював таку широку популярність, як лосось або тунець, варто звернути увагу на її неймовірні властивості.
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Переваги приготування мойви
Однією з ключових переваг споживання мойви є її позитивний вплив на організм. Мойва, як правило, знаходиться на нижній частині харчового ланцюга морських організмів. Це зменшує ризик її забруднення токсинами та важкими металами.
Мойва легко піддається різноманітним методам приготування – від смаження до грилювання та копчення. Ще однією вагомою перевагою мойви є її доступність і економність. Ця риба порівняно з іншими видами є дешевшою в магазинах та ринках. Це робить мойву чудовим вибором для тих, хто шукає якісний продукт за доступною ціною.
Шкара з мойви
Це старовинна страва, яку любили готувати українські рибалки. Коли у їхніх сітях попадалася мойва, її готували з цибулею, спеціями та поливали кисло-солодким маринадом на основі чаю.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Мойву почистіть та ретельно промийте.
- Цибулю очистьте і тонко нашинкуйте напівкільцями.
- Заваріть чай та дайте настоюватись 5 хвилин.
- Для маринаду з'єднайте лимонний сік, сіль, цукор, перець, корицю і гарячий чай.
- Коли маринад охолоне, додайте олію і розмішайте.
- На дно пательні викладіть шар мойви, зверху покладіть половину цибулі і лаврові листки. Потім знову покладіть рибу і цибулю. Полийте маринадом і закрийте кришкою.
- Тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин.
- За бажанням при подачі прикрасьте зеленню.