Морська риба завжди вражає своєю смаковою палітрою, а серед цього роду риби особливе місце посідає мойва. І хоча цей вид не завоював таку широку популярність, як лосось або тунець, варто звернути увагу на її неймовірні властивості.

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Переваги приготування мойви

Однією з ключових переваг споживання мойви є її позитивний вплив на організм. Мойва, як правило, знаходиться на нижній частині харчового ланцюга морських організмів. Це зменшує ризик її забруднення токсинами та важкими металами.

Мойва легко піддається різноманітним методам приготування – від смаження до грилювання та копчення. Ще однією вагомою перевагою мойви є її доступність і економність. Ця риба порівняно з іншими видами є дешевшою в магазинах та ринках. Це робить мойву чудовим вибором для тих, хто шукає якісний продукт за доступною ціною.

Шкара з мойви

Це старовинна страва, яку любили готувати українські рибалки. Коли у їхніх сітях попадалася мойва, її готували з цибулею, спеціями та поливали кисло-солодким маринадом на основі чаю.

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Мойву почистіть та ретельно промийте.
  2. Цибулю очистьте і тонко нашинкуйте напівкільцями.
  3. Заваріть чай та дайте настоюватись 5 хвилин.
  4. Для маринаду з'єднайте лимонний сік, сіль, цукор, перець, корицю і гарячий чай.
  5. Коли маринад охолоне, додайте олію і розмішайте.
  6. На дно пательні викладіть шар мойви, зверху покладіть половину цибулі і лаврові листки. Потім знову покладіть рибу і цибулю. Полийте маринадом і закрийте кришкою.
  7. Тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин.
  8. За бажанням при подачі прикрасьте зеленню.