Морська риба – за лічені гроші: як приготувати старовинну страву українських рибалок
Джерело:Шуба
Мойва – це смачна та поживна риба, яку здавна готують в Україні. Її вживання має чимало плюсів: від поживності до ціни.
Морська риба завжди вражає своєю смаковою палітрою, а серед цього роду риби особливе місце посідає мойва. І хоча цей вид не завоював таку широку популярність, як лосось або тунець, варто звернути увагу на її неймовірні властивості.
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Переваги приготування мойви
Однією з ключових переваг споживання мойви є її позитивний вплив на організм. Мойва, як правило, знаходиться на нижній частині харчового ланцюга морських організмів. Це зменшує ризик її забруднення токсинами та важкими металами.
Мойва легко піддається різноманітним методам приготування – від смаження до грилювання та копчення. Ще однією вагомою перевагою мойви є її доступність і економність. Ця риба порівняно з іншими видами є дешевшою в магазинах та ринках. Це робить мойву чудовим вибором для тих, хто шукає якісний продукт за доступною ціною.
Шкара з мойви
Це старовинна страва, яку любили готувати українські рибалки. Коли у їхніх сітях попадалася мойва, її готували з цибулею, спеціями та поливали кисло-солодким маринадом на основі чаю.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 500 грамів мойви;
– 2 цибулини;
– 150 грамів води;
– 1 пакетик чорного чаю;
– 80 грамів соняшникової олії;
– 4 лаврових листи;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 10 грамів солі;
– 10 грамів цукру;
– 4 грамів чорного перцю горошком;
– 5 грамів меленої кориці;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Мойву почистіть та ретельно промийте.
- Цибулю очистьте і тонко нашинкуйте напівкільцями.
- Заваріть чай та дайте настоюватись 5 хвилин.
- Для маринаду з'єднайте лимонний сік, сіль, цукор, перець, корицю і гарячий чай.
- Коли маринад охолоне, додайте олію і розмішайте.
- На дно пательні викладіть шар мойви, зверху покладіть половину цибулі і лаврові листки. Потім знову покладіть рибу і цибулю. Полийте маринадом і закрийте кришкою.
- Тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин.
- За бажанням при подачі прикрасьте зеленню.