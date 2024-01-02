Морська риба – за лічені гроші: як приготувати старовинну страву українських рибалок

2 січня 2024, 21:05
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Джерело:

Шуба

Мойва – це смачна та поживна риба, яку здавна готують в Україні. Її вживання має чимало плюсів: від поживності до ціни.

Морська риба завжди вражає своєю смаковою палітрою, а серед цього роду риби особливе місце посідає мойва. І хоча цей вид не завоював таку широку популярність, як лосось або тунець, варто звернути увагу на її неймовірні властивості.

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Переваги приготування мойви

Однією з ключових переваг споживання мойви є її позитивний вплив на організм. Мойва, як правило, знаходиться на нижній частині харчового ланцюга морських організмів. Це зменшує ризик її забруднення токсинами та важкими металами.

Мойва легко піддається різноманітним методам приготування – від смаження до грилювання та копчення. Ще однією вагомою перевагою мойви є її доступність і економність. Ця риба порівняно з іншими видами є дешевшою в магазинах та ринках. Це робить мойву чудовим вибором для тих, хто шукає якісний продукт за доступною ціною.

Шкара з мойви

Це старовинна страва, яку любили готувати українські рибалки. Коли у їхніх сітях попадалася мойва, її готували з цибулею, спеціями та поливали кисло-солодким маринадом на основі чаю.

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів мойви;
– 2 цибулини;
– 150 грамів води;
– 1 пакетик чорного чаю;
– 80 грамів соняшникової олії;
– 4 лаврових листи;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 10 грамів солі;
– 10 грамів цукру;
– 4 грамів чорного перцю горошком;
– 5 грамів меленої кориці;
– зелень до смаку.

Приготування:

  1. Мойву почистіть та ретельно промийте.
  2. Цибулю очистьте і тонко нашинкуйте напівкільцями.
  3. Заваріть чай та дайте настоюватись 5 хвилин.
  4. Для маринаду з'єднайте лимонний сік, сіль, цукор, перець, корицю і гарячий чай.
  5. Коли маринад охолоне, додайте олію і розмішайте.
  6. На дно пательні викладіть шар мойви, зверху покладіть половину цибулі і лаврові листки. Потім знову покладіть рибу і цибулю. Полийте маринадом і закрийте кришкою.
  7. Тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин.
  8. За бажанням при подачі прикрасьте зеленню.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська