Автентичне потрібно берегти: як приготувати м'ясний хлібець, відомий в народі як "заєць"

14 лютого 2024, 06:13
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Джерело:

shuba

Українська кухня багато дивовижними рецептами, які ми мусимо передати наступним поколінням. Один з них – це "заєць", який готували ще з давніх-давен.

Автентичні українські страви – це завжди безпрограшний варіант. Це не лише данина нашій культурі та збереження особливого кулінарного мистецтва, а й особливий смак, в якого вкладено багато турботи та любові.

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Цікаво, що подібні до "зайця" страви популярні в Європі та США. Французький аналог цієї страви називається террін та більше нагадує паштет, а от в Америці його готують майже як у нас, використовуючи як основу м'ясний фарш.

Рецепт м'ясного "зайця"

Час: 1,5 години

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;
– 500 грамів яловичини;
– 3 цибулини;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– молоко для розведення сухарів;
– сіль, перець, суміш спецій – до смаку;
– кетчуп – покрити верх.

Приготування:

  1. М'ясо пропускаємо на м'ясорубці. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо в олії до м'якості.
  2. Панірувальні сухарі розводимо в молоці, в ідеалі пропорція повинна бути один до одного. Повинна вийти така собі "кашка". Додаємо її до фаршу.
  3. Цибулю також додаємо до фаршу. Солимо, перчимо, приправляємо спеціями. Добре усе вимішуємо.
  4. Викладаємо м'ясо у прямокутну форму для кексу. Якщо форми немає – формуємо хлібець руками та викладаємо на деко.
  5. Випікаємо 1 годину при температурі 180 градусів. Якщо підгоратиме, краще накрити фольгою.
  6. Після зазначеного часу виймаємо хлібець, змащуємо його кетчупом та повертаємо у духовку, поки кетчуп не перетвориться на хрустку скоринку. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська