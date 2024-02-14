Автентичне потрібно берегти: як приготувати м'ясний хлібець, відомий в народі як "заєць"

Українська кухня багато дивовижними рецептами, які ми мусимо передати наступним поколінням. Один з них – це "заєць", який готували ще з давніх-давен.

Автентичні українські страви – це завжди безпрограшний варіант. Це не лише данина нашій культурі та збереження особливого кулінарного мистецтва, а й особливий смак, в якого вкладено багато турботи та любові.

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Цікаво, що подібні до "зайця" страви популярні в Європі та США. Французький аналог цієї страви називається террін та більше нагадує паштет, а от в Америці його готують майже як у нас, використовуючи як основу м'ясний фарш.

Рецепт м'ясного "зайця"

Час: 1,5 години

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 500 грамів яловичини;

– 3 цибулини;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– молоко для розведення сухарів;

– сіль, перець, суміш спецій – до смаку;

– кетчуп – покрити верх.

Приготування: