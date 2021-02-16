Як приготувати оладки з фруктами: рецепт від Джеймі Олівера

16 лютого 2021 , 10:25
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Джерело:

Інстаграм Джеймі Олівера

Смачні та ситні оладки — прекрасний вибір для сніданку, які просто та швидко ви можете приготувати вдома за рецептом Джеймі Олівера.

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився на сторінці в інстаграм рецептом смачних оладок. Ніжні млинці з додаванням ягід та йогурту сподобаються на сніданок не тільки дітям, а й дорослим. Фрукти можете додати будь-які на ваш смак сезонні або заморожені.

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Як приготувати оладки

Інгредієнти⁣⁣⁣:
– 1 яйце;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка молока;
– 200 грамів ягід;
– оливкова олія;
– 4 столові ложки натурального йогурту.

Оладки з чорницею і йогуртом/ Фото instagram.com/jamieoliver/

  1. Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте яйце, молоко, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Помийте ягоди, викладіть у тісто, перемішайте.
  4. На гарячу пательню з оливковою олією викладіть тісто, обсмажте до золотої скоринки млинці декілька хвилин з двох сторін.
  5. Готові млинці викладіть на тарілку, задекоруйте ягодами або йогуртом. Подавайте гарячими. Смачного!