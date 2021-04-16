Як приготувати паску: сімейний рецепт від Тані Литвинової

Ви досі купуєте паски в магазині? Тетяна Литвинова розповідає усі секрети як приготувати їх вдома. Обов'язково спробуйте.

Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом ароматної запашної паски. Тісто готується з додаванням лимонної цедри, родзинок і домашнього масла, молока і сметани. Приготуйте для своїх близьких паску за цим рецептом. Вони будуть в захваті.

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Як приготувати паску

– 250 мілілітрів молока;– 18 грамів дріжджів;– 1-1,2 кілограма борошна;– 8 жовтків, 5 білків;– 125 грамів сметани 15-20%;– 500 грамів цукру– 250 грамів вершкового масла 82%;– 3 пакетики ванільного цукру;– 1 лимон (сік);– 1 лимон (цедра);– 1 чайна ложка кардамону;– 250 грамів родзинок.

Порції: 4

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Розігрійте молоко у каструлі на маленькому вогні, викладіть у миску, додайте борошно, дріжджі, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Закрийте плівкою, викладіть в іншу миску з теплою водою, закрийте плівкою. Через 15-20 хвилин опара готова. Відділіть жовтки від білків, додайте цукор, окремо збийте білки та жовтки. Викладіть опару у миску, додайте білки, жовтки, додайте 5-6 столових ложок борошна, перемішайте, замісіть тісто. Має збільшитись вдвічі. Закрийте плівкою, залиште при кімнатній температурі протягом 2 годин. Родзинки заздалегідь замочіть у ромі. У готове тісто натріть на грубій тертці лимонну цедру, додайте розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, сметану, лимонний сік, додайте частинами борошно, перемішайте. Замісіть тісто, додайте родзинки, вимішуєте протягом 30 хвилин. Закрийте плівкою, рушником та залиште на 3-4 години. Викладіть тісто у формочки 12,5-13 сантиметрів, залиште на 2-3 години. Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин. Дістаньте з духовки, викладіть на решітку для охолодження. Викладіть на тарілку, задекоруйте глазур'ю. Смачного!

Як приготувати паску за рецептом Тані Литвинової у відео: