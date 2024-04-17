Коли додавати ізюм у паску: якщо зробити це невчасно – тісто не підніметься

Всі знають, як має виглядати ідеальна паска – пухка, ароматна та приємного жовтого кольору. При її випіканні слід знати кілька базових речей, наприклад, коди додавати у тісто родзинки.

Паска – символ Великодня, без якого неможливо уявити святкове застілля. Одним з найпопулярніших інгредієнтів у пасці є ізюм, який надає страві особливу солодкість та текстуру. Щоб ваша паска вийшла ідеальною, важливо знати, коли саме додавати ізюм в тісто.

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Важлива попередня підготовка

Перш ніж додавати ізюм у тісто, його варто правильно підготувати. Ізюм рекомендується замочити в теплій воді або в ароматних рідинах, таких як ром чи коньяк, на кілька годин або навіть на ніч. Це допоможе зробити ізюм м'якшим та більш соковитим, а також збагатить смак паски.

Ароматна паска / Фото vecteezy

Для того, щоб родзинки не осідали на дно паски та були рівномірно розподілені, їх можна злегка обваляти в борошні перед додаванням у тісто. Борошно створить тонку оболонку, що допоможе їм краще утримуватися у тісті.

Коли слід додати у паску

Родзинки слід додавати в тісто не на початку замісу, а після того, як тісто вже добре замісилося і почало підніматися. Зазвичай це робиться на заключному етапі замісу, за кілька хвилин до завершення.

Якщо додати родзинки на початку замісу, існує ризик, що він завадить зростанню дріжджів. Також, не забувайте дотримуватися міри: надто велика кількість родзинок може перевантажити тісто і завадити його підйому.