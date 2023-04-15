Рецепт сирної паски за годину – вона завжди виходить

15 квітня 2023, 11:09
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Джерело:

Смачно

Немає часу та охоти довго морочитися із дріжджовим тістом на паску? Вихід є – приготуйте сирну паску без зайвих труднощів.

 
Щоб швидко спекти паски до Великодня – скористайтеся рецептом сирної паски. Це не той варіант із марлею та сухофруктами, ця пасочка випікається в духовці, а сир додається до тіста.

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За бажанням родзинки можна замінити на шоколад, інші сухофрукти або горішки.

Рецепт сирної паски в духовці 

  •  Час: 1 – 2 години
  •  Порції: 2 – 3
 
Приготування:
  • Кисломолочний сир перетираємо через сито, або перебиваємо блендером в однорідну масу без грудочок.
  • У протертий сир додаємо манку, розм’якшене вершкове масло і ретельно перемішуємо виделкою.
  • Всипаємо в сирну масу родзинки і ще раз перемішуємо.
  • Відділяємо жовтки від білків. Жовтки збиваємо з цукром до тих пір, поки маса стане пишною і посвітлішає. Виливаємо збиту масу в сир і перемішуємо.
  • В окремому посуді збиваємо яєчні білки в густу піну, після чого додаємо їх в сирну масу і акуратно перемішуємо.
  • Форми для паски змащуємо вершковим маслом і обсипаємо манкою або панірувальними сухарями.
  • Сирне тісто випікається довго, тому краще використовувати не вузькі-високі, а низькі-широкі форми, а наповнювати їх потрібно на половину висоти.
  • Ставимо сирну паску в духовку і випікаємо при температурі 150 – 170 градусів 1 – 1,5 години (в залежності від духовки і розміру пасок). Коли серединка паски буде не рідкою, а верх стане рум’яним – вона готова.

Смачного! 

 
Автор: Богданна Рибак