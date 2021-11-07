Як приготувати першокласний холодець: головні таємниці ідеальної страви

Холодець – стародавня страва, яку готують в Україні ще з часів Київської Русі. В залежності від регіону та часового проміжку він мав найрізноманітніші назви – студенець, дриглі чи захолод. 7 листопада відзначають незвичайне гастрономічне свято – День холодцю. Про головні секрети святкової страви – у нашому матеріалі.

Досі залишається загадкою, хто і коли саме почав готувати перший холодець. Історики сходяться на думці, що холодець винайшли випадково при охолодженні наваристого кісткового чи кістково-м'ясного бульйону. Ймовірне, це відбулося під час зародження доби Київської Русі.

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Для того, щоб холодець краще застиг, стародавні господині відносили його у льох, а у міських будинках ставили до комори. Страву найчастіше готували у холодну пору року, оскільки влітку холодець не застигав.

Готовий продукт був дуже поживним і псувався повільніше, ніж звичайні супи, тому швидко поширився серед усіх верств населення.

Ароматна страва / Фото Автентична Україна

Через певний проміжок часу холодець настільки полюбився українцям, щоб став улюбленою святковою стравою. Його подавали на найбільші ритуальні застілля – Різдво, Щедрий вечір, весілля, поминки.

Таємниці предків, як приготувати ідеальний холодець

Перший та головний секрет вдалого холодцю – правильно підібране м’ясо. М’ясне желе найкраще застигає завдяки м'ясу, яке містить велику кількість колагену. Насамперед це шкірки, кістки та хрящі, саме вони надають холодцю потрібну консистенцію. Якщо холодець робиться з м'яса птиці, то підійдуть лапки, шия, крила.

Однією із головних ознак правильно звареного холодцю є його прозорість. Для цього потрібно м'ясо замочити на кілька годин, потім промити та ретельно пошкребти частини зі шкірками.

Чудовий український смаколик / Фото Автентична Україна

Холодець найкраще варити у великій, поливаній каструлі на повільному вогні. В середньому це займає 6 годин, рідина має покривати м'ясо приблизно на 8-10 сантиметрів впродовж усього часу приготування.

Овочі додаються в бульйон за кілька годин до закінчення приготування. Стандартний набір: селера, морква, цибуля. Цибулю краще не очищувати від лушпиння, завдяки таким хитрощам у бульйону вийде чудовий колір. Останнім компонентом у готуванні холодцю завжди часник.

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Незамінна частина святкування / Фото Автентична Україна

Для того, щоб отримати особливо ароматний холодець, необхідно додати у нього прянощі. Головні претенденти на цю роль – лавровий лист і духмяний перець, але можна використовувати коріандр, куркуму та мускатний горіх. Важливо не перестаратися, бо головний герой тут – м'ясо.

Готову страву розливають по формах, зверху варто прикрасити шматочком вареної моркви або яйцем. Ідеальні додатки, з якими краще ласувати холодцем – це хрін, гірчиця та оцет.