Як приготувати першокласний холодець: головні таємниці ідеальної страви
Джерело:24 канал
Холодець – стародавня страва, яку готують в Україні ще з часів Київської Русі. В залежності від регіону та часового проміжку він мав найрізноманітніші назви – студенець, дриглі чи захолод. 7 листопада відзначають незвичайне гастрономічне свято – День холодцю. Про головні секрети святкової страви – у нашому матеріалі.
Досі залишається загадкою, хто і коли саме почав готувати перший холодець. Історики сходяться на думці, що холодець винайшли випадково при охолодженні наваристого кісткового чи кістково-м'ясного бульйону. Ймовірне, це відбулося під час зародження доби Київської Русі.
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Для того, щоб холодець краще застиг, стародавні господині відносили його у льох, а у міських будинках ставили до комори. Страву найчастіше готували у холодну пору року, оскільки влітку холодець не застигав.
Готовий продукт був дуже поживним і псувався повільніше, ніж звичайні супи, тому швидко поширився серед усіх верств населення.
Через певний проміжок часу холодець настільки полюбився українцям, щоб став улюбленою святковою стравою. Його подавали на найбільші ритуальні застілля – Різдво, Щедрий вечір, весілля, поминки.
Таємниці предків, як приготувати ідеальний холодець
Перший та головний секрет вдалого холодцю – правильно підібране м’ясо. М’ясне желе найкраще застигає завдяки м'ясу, яке містить велику кількість колагену. Насамперед це шкірки, кістки та хрящі, саме вони надають холодцю потрібну консистенцію. Якщо холодець робиться з м'яса птиці, то підійдуть лапки, шия, крила.
Однією із головних ознак правильно звареного холодцю є його прозорість. Для цього потрібно м'ясо замочити на кілька годин, потім промити та ретельно пошкребти частини зі шкірками.
Холодець найкраще варити у великій, поливаній каструлі на повільному вогні. В середньому це займає 6 годин, рідина має покривати м'ясо приблизно на 8-10 сантиметрів впродовж усього часу приготування.
Овочі додаються в бульйон за кілька годин до закінчення приготування. Стандартний набір: селера, морква, цибуля. Цибулю краще не очищувати від лушпиння, завдяки таким хитрощам у бульйону вийде чудовий колір. Останнім компонентом у готуванні холодцю завжди часник.
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Для того, щоб отримати особливо ароматний холодець, необхідно додати у нього прянощі. Головні претенденти на цю роль – лавровий лист і духмяний перець, але можна використовувати коріандр, куркуму та мускатний горіх. Важливо не перестаратися, бо головний герой тут – м'ясо.
Готову страву розливають по формах, зверху варто прикрасити шматочком вареної моркви або яйцем. Ідеальні додатки, з якими краще ласувати холодцем – це хрін, гірчиця та оцет.