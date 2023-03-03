Страва до пісного столу: готуємо грибні котлети

3 березня 2023, 14:51
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Під час Великоднього посту діє обмеження у м'ясних стравах. Аби не порушувати їх ми пропонуємо приготувати щось овочеве.

Пісні грибні котлетки – чудовий варіант для ситного обіду чи вечері. Прості, доступні інгредієнти, мінімум часу та страва готова.

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Подавайте їх з улюбленим соусом, свіжим салатом, або з хрумким хлібом. Вони настільки ніжні, соковиті та ароматні, що не встоїть ніхто.

Рецепт пісних грибних котлет

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів грибів (печериць);
 – 1 склянка вівсянки;
 – 1 склянка гарячої води;
 – морква;
 – ріпчаста цибуля;
 – часник;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Вівсяну кашу запарюємо гарячою водою та залишаємо набухнути.
  • У блендері подрібнюємо гриби, окремо – овочі.
  • Обсмажуємо подрібнені овочі на невеликій кількості олії, далі додаємо гриби та тушкуємо до повного випарювання води.
  • Змішуємо разом вівсянку та овочі, поступово додаємо вівсянку, по консистенції орієнтуйтесь на око.
  • Паніруємо котлети в борошні та смажимо на розігрітій сковорідці з олією.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак