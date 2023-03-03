Страва до пісного столу: готуємо грибні котлети
3 березня 2023, 14:51Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Під час Великоднього посту діє обмеження у м'ясних стравах. Аби не порушувати їх ми пропонуємо приготувати щось овочеве.
Пісні грибні котлетки – чудовий варіант для ситного обіду чи вечері. Прості, доступні інгредієнти, мінімум часу та страва готова.
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Подавайте їх з улюбленим соусом, свіжим салатом, або з хрумким хлібом. Вони настільки ніжні, соковиті та ароматні, що не встоїть ніхто.
Рецепт пісних грибних котлет
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів грибів (печериць);
– 1 склянка вівсянки;
– 1 склянка гарячої води;
– морква;
– ріпчаста цибуля;
– часник;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Вівсяну кашу запарюємо гарячою водою та залишаємо набухнути.
- У блендері подрібнюємо гриби, окремо – овочі.
- Обсмажуємо подрібнені овочі на невеликій кількості олії, далі додаємо гриби та тушкуємо до повного випарювання води.
- Змішуємо разом вівсянку та овочі, поступово додаємо вівсянку, по консистенції орієнтуйтесь на око.
- Паніруємо котлети в борошні та смажимо на розігрітій сковорідці з олією.
Смачного!