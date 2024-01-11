Можливо ви цього не знали: чому при варінні бульйону м'ясо не варто класти у холодну воду
Джерело:akademia smaku
Хороший бульйон повинен бути прозорим, насиченим смаком і ароматом. Є кілька важливих деталей, які впливають на ці важливі фактори.
Бульйон – один з найпопулярніших супів, який люблять діти та дорослі в усьому світі. Попри те, що він здається простим у приготуванні, зварити прозорий, проте наваристий бульйон – це справжнє мистецтво.
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В яку воду слід опускати м'ясо
Якщо вам важливий смак м'яса, киньте його в гарячу воду. У такому випадку на поверхні м'яса швидко утворюється шкірка. Це ускладнить виділення соку та збереже більше смакових якостей і відмінну соковитість.
Що ще впливає на смак бульйону
Правильна пропорція моркви, петрушки, селери і цибулі додасть бульйону бажаний смак. Не перестарайтеся з морквою, оскільки бульйон стане солодким. Найкраще додати підсмажену на сухій сковороді цибулю.
У киплячий бульйон варто додати зелень. Петрушка, селера і гілочка любистку додадуть відвару освіжаючий смак і злегка зеленуватий колір. Однак не забудьте вийняти їх із супу, коли вони випустять свій аромат. Також можна додати зелене листя цибулі-порею або лист савойської капусти. Це нетипова зелень, але вона також впливає на смак і колір супу.
Секрети варіння, які зроблять бульйон неперевершеним
Варіть бульйон довго, зберігаючи мінімальний вогонь (він повинен лише злегка "блимати", а не інтенсивно пузиритися). Бульйон не перемішуйте! Якщо вода сильно випарувалася, додайте в каструлю окріп, а не холодну воду.Сподобались поради? Дізнайтеся, як обрати якісний кетчуп та не помилитися.