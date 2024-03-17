Як правильно підготуватися до посту: збережіть рецепти риби по-грецьки

Піст – особливий період у житті кожного християнина. У цей час заведено обмежувати вживання м’яса. Проте це не перешкода для смачного обіду чи вечері, адже на ринку є велика кількість смачної риби.

Класична грецька риба – це страва, що складається з обсмаженого філе тріски та овочевого соусу. Подавати її можна як теплою, так і холодною.

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Рецепт риби по-грецьки

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 1

– 300 грамів філе тріски;– 40 грамів борошна;– 2 морквини;– корінь петрушки;– 35 грамів томатної пасти;– 80 грамів цибулі порей;– 3 столові ложки оливкової олії;– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ “Водний Світ” – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

Моркву і петрушку почистіть і натріть на тертці, а цибулю-порей наріжте півкільцями. Обсмажте овочі в каструлі зі столовою ложкою оливкової олії. До овочів слід додати воду (щоб покривала овочі), 2 лаврових листи, 4 зерна запашного перцю, 0,5 чайної ложки перцю і 0,25 чайної ложки солі. Тушкуйте овочі на повільному вогні близько 20 хвилин. Тим часом наріжте рибу шматочками, посипте дрібкою солі і обваляйте в борошні. Обсмажте рибу на сковороді з оливковою олією. Овочі приправте до смаку. Смажену рибу викладіть в миску і полийте овочевим соусом. Залиште в холодильнику на ніч.

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