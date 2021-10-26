Як приготувати шоколадно-бананові кекси: рецепт блогерки Аліси Купер
26 жовтня 2021 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліси Купер
Мабуть, ви знаєте багато рецептів кексів. Але чи готували ви їх із бананом та шоколадом? Ми дібрали варіант, який точно сподобається й дорослим, і діткам.
Шоколадно-бананові кекси – чудовий початок дня. А як вони смакують із молоком… Лишень скуштуйте!
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Рецепт шоколадно-бананових кексів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 12 штук
Шоколадні кекси з бананом / Фото Аліси Купер
– 200 г борошна;
– 5 г розпушувача для тіста;
– 5 г солі;
– 90 г цукру;
– 1½ ст. л. какао;
– 2 сирих яйця;
– 1 ч. л. екстракту ванілі;
– 70 г грецького йогурту;
– 70 г вершкового масла;
– 2 банани;
– 200 г шоколаду.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180℃.
- Підготуйте посуд для приготування кексів: дві глибокі миски.
- В одній змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор, какао та розпушувач. В іншій – збийте яйця виделкою. Додайте розім'яті банани. Далі розтоплене вершкове масло, екстракт ванілі, йогурт і подрібнений шоколад (можна взяти дропси).
- З'єднайте суміші й вимішайте тісто.
- Розкладіть тісто для кексів по формах. Попередньо їх можна змастити маслом.
- Випікайте кекси в духовці протягом 25 хвилин.
- Готові кекси вийміть із форм, охолодіть і подавайте до столу.
Смачного!