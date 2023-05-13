Смак літа на столі – готуємо сінабони з полуницею до Дня матері
13 травня 2023, 09:10Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Сінабони набули неабиякої популярності в Україні, адже ці запашні булочки з корицею ще те задоволення. Та чи пробували ви їх з іншими смаками? У нас є рецепт з полуницею.
Не знаєте чим здивувати рідних? Завжди відмінним подарунком чи солодким сюрпризом стане приготована власноруч домашня випічка, як от сінабони.
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Сінабони можна формувати за класичним рецептом з меленою корицею, або трішки додати свіжих нот та подати з полуничним джемом та свіжими ягодами.
Рецепт сінабонів з полуницею
- Час: 2 години
- Порції: 12
Приготування:
- Поєднуємо яйця, молоко, цукор, ванільний цукор, сіль та перемішуємо. Додаємо дріжджі, розчиняємо їх.
- Частинами вводимо борошно, вмішуючи його. Після додаємо м’яке вершкове масло та вимішуємо тісто 15 хвилин.
- Даємо піднятись у 2 – 2,5 раза, обминаємо його, розкатуємо в розміри на два А4 листка (можна трохи більше).
- Змащуємо джемом та посипаємо цукром (або маслом і посипаємо цукром з корицею). Закручуємо, ділимо на 12 частин.
- Викладаємо в деко і даємо вирости у 2 рази. Запікаємо на температурі 160 – 180 градусів 20 хвилин.
- Готові сінабони (ще теплі) змащуємо кремом з маскарпоне, масла та цукрової пудри (просто все змішати).
- На верх нарізаємо полуницю, розтоплюємо шоколадку з додаванням трохи молока, та поливаємо зверху.
Смачного!