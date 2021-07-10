Як приготувати сирне суфле: три рецепти смачного сніданку

Думаєте, що приготувати на сніданок? Ми підготували для вас рецепт сирного суфле, яке сподобається усій родині. Обов'язково спробуйте.

Суфле – страва французької кухні, яке готують з яєчних жовтків, білків, молока, з додаванням різноманітної начинки. Може бути десертом або основною стравою.

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Солодке суфле готують на основі соусу бешамель або з додаванням сиру, цукру, шоколаду, а у солоні страви – додають шматочки м'яса, грибів, овочів. Випікають суфле у спеціальному вогнетривкому посуді.

Суфле з сиром/ Фото Unsplash

Рецепт суфле

Твердий сир натріть на грубій тертці. Білки збийте з цукровою пудрою до крутих піків. Домашній сир ретельно перетріть, додайте сіль, борошно, молоко, жовтки, перемішайте, додайте білки, перемішайте до однорідної консистенції. Форми змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин. Дістаньте з духовки, подавайте теплим.

– 200 грамів домашнього сиру;– 3 яйця;– 100 грамів твердого сиру;– 30 грамів вершкового масла 82%;– 1 столова ложка борошна;– 200 мілілітрів молока 2,5%;– 50 грамів борошна;– 1 чайна ложка цукрової пудри;– дрібка солі.

Суфле зі сметаною/ Фото Unsplash

Рецепт суфле зі сметаною

У миску викладіть половину сметани, додайте сіль, дріжджі. Далі – додайте м'яке вершкове масло, борошно. Розділіть жовтки від білків. Жовтки додайте у сметану, перемішайте. Білки збийте у пишну піну, додайте у сметану, перемішайте до однорідної консистенції. Тісто викладіть у форми. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин. Дістаньте з духовки, одразу подавайте до столу.

– 2 яйця;– 250 грамів борошна;– 5 грамів дріжджів;– 100 грамів вершкового масла 82%;– 200 грамів сметани 15%;– сіль.

Суфле з яблуком/ Фото Unsplash

Рецепт суфле з яблуком

Домашній сир пропустіть через сито. У мисці з'єднайте з манкою, перемішайте до однорідної консистенції. Розділіть білки від жовтків. Білки збийте у густу піну, додайте цукрову пудру. У сирну суміш, додайте жовтки, перемішайте, додайте збиті білки, вершкове масло, перемішайте Яблуко помийте, почистіть, наріжте скибочками. Викладіть тісто у спеціальні форми. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин. Дістаньте з духовки, одразу подавайте до столу. Смачного!

– 3 яйця;– 500 домашнього сиру;– 50 грамів манної крупи;– 100 грамів цукрової пудри;– 1 яблуко.