Як приготувати соковитого коропа: ключові моменти

Короп – універсальна риба, яка є часто гостею на українському столі. Щоб під час підготовки до цьогорічної різдвяної вечері все пройшло гладко, дізнайтеся про перевірені хитрощі у приготуванні цієї риби.

Готувати коропа можна різними способами: на пару, в духовці чи смажити на пательні. Щоб легше було організувати передріздвяну підготовку, багато хто з нас вирішують заздалегідь купити свіжу рибу і заморозити її. Тоді ми не витрачаємо нерви на біганину бігати по магазинах, щоб купити бажаний делікатес. Звучить розумно, але перед смаженням коропа слід пам’ятати про кілька речей.

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Розморожувати коропа слід повільно, бажано за день до його приготування. Швидке розморожування (наприклад, в гарячій воді) призведе до того, що риба розпадеться на неапетитні шматки і втратить соковитість.

Ні в якому разі не кидайте в сковороду не повністю розморожене м’ясо. Мало того, що воно вийде несмачним, але і надлишок води, що виходить з риби, також призведе до того, що риба прилипне до дна пательні чи деко.

Соковита рибка / Фото interia

Ідеальна суміш для коропа

Яйце, панірувальні сухарі та борошно є інгредієнтами традиційної панірувальної суміші, яке також часто використовується для інших видів м’яса.

Сковорідку та олію для смаження необхідно добре розігріти. Виконайте простий тест. Перед тим як почати смажити коропа, на пательню налийте трохи кляру. Якщо він починає гарно червоніти – це ознака того, що рибу також можна поставити на плиту.