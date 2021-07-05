Як приготувати соковиту курятину з рисом у духовці з томатним соусом: домашній рецепт

Думаєте, як урізноманітнити традиційне меню? Пропонуємо приготувати просту, але смачну страву – рис з курятиною з томатним соусом.

Запашний рис з курятиною – чудова ідея на вечерю. Для того, щоб страва була соковитою, приготуйте власноруч соус зі свіжих томатів та солодкого перцю.

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За бажанням використовуйте улюблені спеції та соуси. Також до рису подавайте салати зі свіжих овочів.

Як приготувати рис з курятиною та соусом

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 129 ккал

Куряче філе помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні протягом 5 – 7 хвилин до золотої скоринки.

– 300 грамів курячого філе;– 1 цибуля;– 4 – 6 шт. томатів;– 1 солодкий червоний перець;– 150 грамів рису;– рослинна олія;– 150 грамів томатів;– петрушка;– перець;– дрібка солі.

Обсмажене куряче м'ясо/ Фото Pexels

Рис ретельно промийте, відваріть в окропі, зцідіть воду. Для приготування соусу цибулю почистіть подрібніть ножем. Томати помийте, почистіть від шкірки, розріжте навпіл або кубиками.

Свіжі томати/ Фото Pexels

Солодкий перець помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте кубиками. На пательні обсмажте цибулю кілька хвилин, додайте томати, солодкий перець, сіль, перець, тушкуйте протягом 15 хвилин. Зніміть з вогню, залиште для охолодження, викладіть у блендер, подрібніть до однорідної консистенції.

Процес обсмаження томатів/ Фото Pexels

У форму викладіть шарами – рис, м'ясо, соус, трохи води, закрийте фольгою. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/Фото Unsplash

Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин до готовності.

Рис з курятиною/ Фото Freepik