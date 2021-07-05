Як приготувати соковиту курятину з рисом у духовці з томатним соусом: домашній рецепт
5 липня 2021 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Думаєте, як урізноманітнити традиційне меню? Пропонуємо приготувати просту, але смачну страву – рис з курятиною з томатним соусом.
Запашний рис з курятиною – чудова ідея на вечерю. Для того, щоб страва була соковитою, приготуйте власноруч соус зі свіжих томатів та солодкого перцю.
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За бажанням використовуйте улюблені спеції та соуси. Також до рису подавайте салати зі свіжих овочів.
Як приготувати рис з курятиною та соусом
- Час: 55 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 129 ккал
– 300 грамів курячого філе;
– 1 цибуля;
– 4 – 6 шт. томатів;
– 1 солодкий червоний перець;
– 150 грамів рису;
– рослинна олія;
– 150 грамів томатів;
– петрушка;
– перець;
– дрібка солі.
- Куряче філе помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні протягом 5 – 7 хвилин до золотої скоринки.
Обсмажене куряче м'ясо/ Фото Pexels
- Рис ретельно промийте, відваріть в окропі, зцідіть воду.
- Для приготування соусу цибулю почистіть подрібніть ножем.
- Томати помийте, почистіть від шкірки, розріжте навпіл або кубиками.
Свіжі томати/ Фото Pexels
- Солодкий перець помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте кубиками.
- На пательні обсмажте цибулю кілька хвилин, додайте томати, солодкий перець, сіль, перець, тушкуйте протягом 15 хвилин.
- Зніміть з вогню, залиште для охолодження, викладіть у блендер, подрібніть до однорідної консистенції.
Процес обсмаження томатів/ Фото Pexels
- У форму викладіть шарами – рис, м'ясо, соус, трохи води, закрийте фольгою.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Подрібнена петрушка/Фото Unsplash
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин до готовності.
Рис з курятиною/ Фото Freepik
- Дістаньте готову страву, викладіть на тарілки. За бажанням додайте петрушку. Смачного!