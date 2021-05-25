Як приготувати спаржу: три домашні рецепти

25 травня 2021 , 12:41
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Спаржа – не тільки корисна, а й смачна страва. Ми підготували для вас три рецепти, які ви можете приготувати на обід або вечерю для усієї сім'ї.

Зелена спаржа – низькокалорійна, багата на вітаміни, мінерали та чудово поєднується з м'ясом, рибою та різноманітними овочами. Можна подавати як гарнір або основну страву з улюбленим соусом. Її можна відварити, смажити, але найкраще – запекти у духовці. 

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Запечена спаржа у духовці

Інгредієнти:
– 200 грамів спаржі;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– перець;
– сіль.

Запечена спаржа з яйцем/ Фото Pexels

  1. Стебла спаржі ретельно помийте, почистіть ножем від шкірки, зріжте знизу тверду частину 1-2 сантиметри.
  2. Яйце відваріть у каструлі з окропом.
  3. Деко вистеліть пергаментом, викладіть спаржу, додайте сіль, збризніть лимонним соком та оливковою олією.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись протягом 8-10 хвилин до готовності, доки вона не стане м'якою.
  5. Викладіть на тарілку готову спаржу, яйце.

Як варити зелену спаржу

Інгредієнти:
– зелена спаржа;
– лимонний сік;
– вода;
– спеції;
– сіль.
  1. У каструлі закип'ятіть воду, викладіть спаржу, додайте сіль, варіть протягом 2-3 хвилин, іноді 5 хвилин. Це залежить від товщини стебла, але не переваріть. Якщо готуєте білу спаржу, то її треба варити – 12-16 хвилин.
  2. Зцідіть воду, викладіть на тарілку готову спаржу, збризніть лимонним соком, додайте спеції на ваш смак. Подавайте до столу.

Запечена спаржа на грилі 

Інгредієнти:
– 100 грамів зеленої спаржі;
– оливкова олія;
– філе риби або стейк (форель або на ваш смак);
– спеції;
– перець;
– сіль.

Зелена спаржа на грилі/ Фото Unsplash

  1. Філе риби помийте, обсушіть рушником, змастіть оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції.
  2. Спаржу помийте, зріжте знизу 1-2 сантиметри твердої частини стебла, почистіть ножем, збризніть олією, додайте сіль, спеції.
  3. Розігрійте гриль на середній температурі, викладіть спаржу та готуйте протягом 3-5 хвилин, потім – рибу до готовності.
  4. Викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева