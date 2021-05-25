Як приготувати спаржу: три домашні рецепти

Спаржа – не тільки корисна, а й смачна страва. Ми підготували для вас три рецепти, які ви можете приготувати на обід або вечерю для усієї сім'ї.

Зелена спаржа – низькокалорійна, багата на вітаміни, мінерали та чудово поєднується з м'ясом, рибою та різноманітними овочами. Можна подавати як гарнір або основну страву з улюбленим соусом. Її можна відварити, смажити, але найкраще – запекти у духовці.

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Запечена спаржа у духовці

– 200 грамів спаржі;– 1 яйце;– 1 столова ложка лимонного соку;– 1 столова ложка оливкової олії;– перець;– сіль.

Запечена спаржа з яйцем/ Фото Pexels

Стебла спаржі ретельно помийте, почистіть ножем від шкірки, зріжте знизу тверду частину 1-2 сантиметри. Яйце відваріть у каструлі з окропом. Деко вистеліть пергаментом, викладіть спаржу, додайте сіль, збризніть лимонним соком та оливковою олією. Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись протягом 8-10 хвилин до готовності, доки вона не стане м'якою. Викладіть на тарілку готову спаржу, яйце.

Як варити зелену спаржу

У каструлі закип'ятіть воду, викладіть спаржу, додайте сіль, варіть протягом 2-3 хвилин, іноді 5 хвилин. Це залежить від товщини стебла, але не переваріть. Якщо готуєте білу спаржу, то її треба варити – 12-16 хвилин. Зцідіть воду, викладіть на тарілку готову спаржу, збризніть лимонним соком, додайте спеції на ваш смак. Подавайте до столу.

Запечена спаржа на грилі

– зелена спаржа;– лимонний сік;– вода;– спеції;– сіль.– 100 грамів зеленої спаржі;– оливкова олія;– філе риби або стейк (форель або на ваш смак);– спеції;– перець;– сіль.

Зелена спаржа на грилі/ Фото Unsplash