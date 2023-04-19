Полтавські галушки з куркою – рецепт Ярославського

З якою стравою у вас асоціюється Полтава? Мабуть, першим, що спаде на думку будуть галушки. Вони стали справжньою візитівкою міста.

Головний секрет полтавських галушок – це домашнє тісто на кислому молоці. Зараз таке складно знайти, адже його власноруч готують вдома наші бабусі. Але його можна замінити на ложковий кефір.

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Український шеф-кухар, ресторатор та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом справжніх полтавських галушок з курячим м'ясом.

Рецепт полтавських галушок з курятиною

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 3

Інгредієнти для рагу з курки:

– 2 – 3 курячих стегна;

– 140 – 160 грамів цибулі;

– олія;

– 100 грамів сметани;

– чебрець;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для галушок:

– 165 грамів ложкового кефіру або кислого молока;

– 1 яєчний жовток;

– 250 грамів борошна;

– сіль;

– 2 грами соди.

Приготування:

Стегенця зачищаємо від шкірки й кісток, нарізаємо шматками приблизно 2х2 сантиметри. Обсмажуємо їх на олії.

️Важливо, класти шматки на добре розігріту сковорідку з олією і не мішати їх, а почекати поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка.

Після цього перегортаємо шматки на іншу сторону.

Гарно підрум'янене м’ясо перекладаємо у сотейник, а на тій самій сковорідці обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Вогонь має бути нижче від середнього, а цибуля має вийти духмяна і рум’яна. За бажанням, додайте чебрець.

Готову цибулю додаємо до курки у сотейник, заливаємо водою чи бульйоном на 1 – 2 сантиметри вище ніж продукт і ставимо томитися на 1 – 1,5 години на маленькому вогні.

На середині готування додаємо сіль та перець, а наприкінці, коли частина рідині випарувалася, додаємо домашню сметану (20 – 25% жирності).

Для тіста кефір змішуємо з жовтком та сіллю, додаємо просіяне борошно й соду. Швидко замішуємо тісто.

Відкладаємо його буквально на 10 хвилин відпочити.

А тим часом готуємо пароварку: каструлю з марлею та мискою зверху.

З тіста формую "джгути" діаметром 2 сантиметри і нарізаємо їх у поперек шматочками, які трішки присипаємо борошном.

Готуємо на пару 2 хвилини.

Відкидаємо у посудину трохи змащену олією.

Коли всі галушки готові з'єднуємо їх з рагу і тушкуємо 3 – 5 хвилин. Наприкінці додаємо зелень кропу та цибулі.

Смачного!