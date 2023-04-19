Полтавські галушки з куркою – рецепт Ярославського
19 квітня 2023, 13:17Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
З якою стравою у вас асоціюється Полтава? Мабуть, першим, що спаде на думку будуть галушки. Вони стали справжньою візитівкою міста.
Головний секрет полтавських галушок – це домашнє тісто на кислому молоці. Зараз таке складно знайти, адже його власноруч готують вдома наші бабусі. Але його можна замінити на ложковий кефір.
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Український шеф-кухар, ресторатор та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом справжніх полтавських галушок з курячим м'ясом.
Рецепт полтавських галушок з курятиною
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 3
Приготування:
- Стегенця зачищаємо від шкірки й кісток, нарізаємо шматками приблизно 2х2 сантиметри. Обсмажуємо їх на олії.
- ️Важливо, класти шматки на добре розігріту сковорідку з олією і не мішати їх, а почекати поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка.
- Після цього перегортаємо шматки на іншу сторону.
- Гарно підрум'янене м’ясо перекладаємо у сотейник, а на тій самій сковорідці обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Вогонь має бути нижче від середнього, а цибуля має вийти духмяна і рум’яна. За бажанням, додайте чебрець.
- Готову цибулю додаємо до курки у сотейник, заливаємо водою чи бульйоном на 1 – 2 сантиметри вище ніж продукт і ставимо томитися на 1 – 1,5 години на маленькому вогні.
- На середині готування додаємо сіль та перець, а наприкінці, коли частина рідині випарувалася, додаємо домашню сметану (20 – 25% жирності).
- Для тіста кефір змішуємо з жовтком та сіллю, додаємо просіяне борошно й соду. Швидко замішуємо тісто.
- Відкладаємо його буквально на 10 хвилин відпочити.
- А тим часом готуємо пароварку: каструлю з марлею та мискою зверху.
- З тіста формую "джгути" діаметром 2 сантиметри і нарізаємо їх у поперек шматочками, які трішки присипаємо борошном.
- Готуємо на пару 2 хвилини.
- Відкидаємо у посудину трохи змащену олією.
- Коли всі галушки готові з'єднуємо їх з рагу і тушкуємо 3 – 5 хвилин. Наприкінці додаємо зелень кропу та цибулі.
Смачного!