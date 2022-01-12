Готуємо справжній марципан: 2 легких способи
Джерело:Повар. Пекар. Кондитер
Марципановою масою часто начиняють та оздоблюють торти або просто подають її, поливши шоколадом. Ми навчимо вас готувати цей вишуканий смаколик двома перевіреними способами.
Що таке марципан
Марципан – це солодка пластична маса, приготована із суміші цукру та мигдалевого борошна. Хто вигадав марципан, достеменно невідомо, але в ньому відчуваються східні нотки. Подейкують, що батьківщина марципану – Китай або ж Іран.
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Марципан / Фото My recipes
У Європі теж борються за право бути марципановою столицею. Марципан часто використовується у Франції, Угорщині, солодощах Італії, Німеччини та Іспанії.
Де використовують марципан
Кондитери часто використовують марципан для виготовлення:
- круглих цукерок;
- печива;
- хліба;
- батончиків;
- штоленів та кексів;
- начинки для тортів;
- об'ємних розфарбованих фігурок;
- обтягування для тортів;
- незмінний інгредієнт для марципанового лікеру.
Фігурки з марципана / Фото The aspiring home cook
Існує безліч рецептів марципану, але базовими вважаються лише два (вони різняться методами) холодний і гарячий.
Як приготувати мигдалеве борошно
Борошно для марципана можна приготувати самостійно – залийте горіхи окропом і залишіть на 30 хвилин, далі очистіть від шкірки та підсушіть на сухій сковороді. Сухий мигдаль подрібніть блендером до консистенції манки та просійте через сито – борошно готове!
Рецепт марципану (холодний спосіб)
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– 200 грамів цукрової пудри;
– 2 мілілітри мигдалевого екстракту;
– 200 грамів мигдалевого борошна.
Приготування:
- Змішайте мигдалеве борошно з цукровою пудрою та влийте кілька капель екстракту.
- Ретельно вимішайте масу та пропустіть через м'ясорубку. Повторіть цей процес кілька разів.
- Марципан приготований холодним способом можна використовувати як самостійний десерт, або як начинку. Для покривання тортів та тривалого зберігання він не підійде.
Цукерки з марципана / Фото My german recipes
Як приготувати марципан (гарячий спосіб)
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 1 склянка мигдалевого борошна;
– 1 склянка цукрової пудри;
– 1/3 склянки води.
Приготування:
- Цукор і воду з'єднайте в сотейнику, варіть на повільному вогні до загущування, але не доводьте до стану карамелі.
- Введіть в нього мигдалеве борошно та перемішайте. Варіть масу 1 – 2 хвилини до загущування.
- Охолодіть масу та пропустіть через м'ясорубку. У вас вийде густе та еластичне тісто.
- За цим способом приготування марципану можна ліпити кондитерські фігурки, обтягувати торти і формувати різноманітні цукерки з глазур'ю.
- Зберігайте марципан до трьох тижнів в холодильнику, щільно закривши його в харчовому контейнері, або загорнутому в шар харчової плівки.
Смачного!