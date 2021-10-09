Як приготувати тісто на равіолі: два перевірені рецепти від шеф-кухаря Євгена Грибеника
Джерело:інстаграм Євгена Грибеника
Якщо вам набридли звичайні вареники чи пельмені, ми пропонуємо вам приготувати італійські равіолі. Не секрет, що якість страви залежить від тіста. Щоб уникнути помилок у його приготуванні, своїм фірмовим рецептом тіста на равіолі поділився український шеф-кухар Євген Грибеник.
Равіолі – невеликі італійські вироби з тіста. Начинки для равіолі можуть бути різні: рікота і шпинат, індичка і базилік, курячий фарш з креветками. Все залежить від ваших смаків!
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Рецепт класичного тіста на равіолі
- Час: 13 годин
- Порції: 8 – 9
Сирі равіолі / Фото Євгена Грибеника
– 360 грамів українського борошна вищого ґатунку;
– 360 г італійського борошна з твердих сортів пшениці;
– 3 сирих курячих яйця;
– 14 жовтків;
– 45 г оливкової олії.
Приготування:
- Змішайте борошно та в середину вибийте яйця та жовтки.
- Трішки розімніть пальцями інгредієнти та влийте олію.
- Ретельно замісіть тісто.
️Я не додаю кам'яну сіль в тісто. Адже сіль використовую для води, в якій буду відварювати равіолі, – відзначив шеф-кухар.
- Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте відпочити в холодильник на 12 годин.
Тісто на равіолі перед 12 годинним "відпочинком" / Фото Євгена Грибеника
Щоб тісто не розсипалося і мало красивий, еластичний вигляд, йому потрібно дати відпочити мінімум 12 годин, – додав Євген Грибеник.
- Знову замісіть тісто до однорідної консистенції.
- Готове тісто розділіть на частини та кожну з них тонко розкачайте за допомогою спеціальної машини для пасти.
- Тісто готове для формування равіолі.
Рецепт шпинатного тіста на равіолі або пасту
- Час: 13 годин
- Порції: 8
– 315 г пшеничного борошна;
– 315 г італійського борошна (семола);
– 1 сире куряче яйце;
– 10 жовтків;
– 25 г оливкової олії;
– 130 г пюре шпинату.
Приготування:
- Обов'язково відіжміть шпинат від зайвої вологи.
- Змішайте борошно та в середину вибийте яйця та жовтки.
- Трішки розімніть пальцями інгредієнти та влийте олію. Додайте пюре шпинату.
- Ретельно замісіть тісто руками.
- Якщо тісто вийде зарідким, додайте трохи більше борошна.
Розкачане тісто на равіолі чи пасту / Фото Євгена Грибеника
- Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте відпочити в холодильник на 12 годин.
- Знову замісіть тісто до однорідної консистенції.
- Готове тісто розділіть на частини та кожну з них тонко розкачайте за допомогою спеціальної машини для пасти.
- Тісто готове для формування равіолі чи нарізки італійської пасти. Смачного!