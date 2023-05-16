Десерт із замороженої вишні – рецепт торта за 20 хвилин

Знайшли у морозилці заморожену вишню, а сезонна, свіжа вже не за горами? У нас є рецепт торта без випічки за 20 хвилин з вишень.

Пісочне печиво, ніжний сметанний крем, соковита вишнева начинка – від такого десерту всі будуть у захваті, особливо діти.

Читайте також Неймовірно смачні: 3 рецепти бургерів на мангалі, які можуть замінити шашлик

До цього рецепту ідеально підійде як заморожена вишня, так і свіжа чи навіть з банки. З цим десертом у вас не виникнуть труднощі, адже він готується всього за 20 хвилин.

Рецепт торта з вишнями без випікання

Час: 20 хвилин (1 – 2 години для стабілізації)

20 хвилин (1 – 2 години для стабілізації) Порції: 9

Інгредієнти:

– 200 грамів пісочного печива.

Для ягідної начинки:

– 300 грамів розморожених або свіжих ягід (у мене вишня);

– 20 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю.

Для крему:

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 400 грамів сметани від 20%;

– 75 грамів вершкового масла.

Для декору:

– 25 грамів шоколаду.

Приготування:

Свіжі, або розморожені вишні поєднуємо з цукром, лимонним соком та крохмалем. Ставимо на середній вогонь і, помішуючи, варимо до загущення. Знімаємо з вогню і даємо охолонути. ⠀

Для крему яйця поєднуємо з цукром, сіллю та крохмалем. Додаємо сметану і, постійно помішуючи, варимо на середньому вогні до загущення. Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло, перемішуємо і даємо охолонути. ⠀

У форму шарами кладемо: печиво, крем, вишневу начинку і повторюємо ще раз. Зверху змащуємо тонким шаром крему і посипаємо натертим шоколадом.

Прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.

Смачного!