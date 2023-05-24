Класичний Наполеон, який ви їли у дитинстві: покроковий рецепт

24 травня 2023, 08:20
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Торт Наполеон користується неабиякою популярністю ще з 1850 року. Відтоді кожна господиня має свій унікальний рецепт та секрети приготування.

Наполеон – відомий торт, який готують з листового тіста, найчастіше використовують заварний або масляний крем. Ці ласощі відомі на весь світ, просто під різними назвами.

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У США — Napoleon slice, у Великій Британії — vanilla slice або cream slice, у Франції та Італії – мільфей. В залежності від регіону відрізняються і способи його приготування. Ми ж приготуємо торт за класичним рецептом.

Рецепт класичного торта Наполеон

Час: 4 години
Порцій: 6

Смак дитинства / Фото pexels

Приготування:

  • Для того, щоб тісто вийшло легке та повітряне, необхідно спершу просіяти борошно (першого ґатунку).
  • Вершкове масло дістаньте з холодильника (воно обов'язково має бути холодним) та натріть на грубій терці.
  • З'єднайте борошно з маслом, ретельно вимішайте та відкладіть.
  • В іншій ємкості змішайте сметану, яйце та соду.
  • Додайте отриману масу до борошна та замісіть тісто, яке не прилипатиме до рук.
  • З отриманого тіста має вийти 11 кульок (заготовки для коржів).
  • Обгорніть кожну у харчову плівку та залишіть у холодильнику на 2 години.
  • Згодом дістаньте з холодильника (для підтримання однакової температури кожного коржа діставайте кожну заготовку по черзі).
  • Розкачайте тісто у тонкий пласт, діаметр приблизно 22 сантиметри. Зайве тісто зріжте та відкладіть.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Випікайте корж 5 – 6 хвилин.
  • Так само сформуйте і решту коржів для торта.
  • З обрізаних шматочків тіста сформуйте корж довільної форми та так запечіть. Згодом це буде декор для торта.
  • Для крему прогрійте молоко до пари.
  • Яйця з цукром збийте до піни в окремій мисці. Додайте до яєчної маси борошно й крохмаль – знову перемішайте до однорідної консистенції.
  • 1/3 молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте та знову додайте до решти молока в каструлі та знову поставте на слабкий вогонь.
  • Крем для торта постійно помішуйте та дайте закипіти.
  • Після 30 секунд кипіння зніміть крем з вогню.
  • Перелийте крем в миску, додайте ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте його до однорідності.
  • Для того, щоб зібрати торт викладіть перший корж, та змастіть його 3 столовими ложками крему, викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів, промащених кремом.
  • Корж із залишків тіста подрібніть у крихту та посипте нею торт: зверху та по боках.
  • За бажанням торт Наполеон можна декорувати сезонними фруктами, наприклад полуницею.
  • Готовий торт має настоятися кілька годин при кімнатній температурі. Перед подачею його краще на 5 – 6 годину помістити у холодильник.

Як приготувати ідеальний торт Наполеон


Для того, щоб отримати пишне тісто необхідно використовувати вершкове масло з великою жирністю.

Перед тим як запікати коржі у духовці слід зробити на поверхні кілька проколів. Так вони не будуть здуватися при випічці і приготуються рівномірно.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська