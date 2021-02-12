Як приготувати торт у вигляді серця без форми вдома

Ви запланували приготувати коханій половинці у формі серця, але не маєте спеціально форми? Не біда! Ми допоможемо вам, адже знаємо як розв'язати цю проблему.

Ідеально рівний торт у формі серця без спеціального дека можна приготувати вдома легко та швидко. Все, що вам потрібно, чітко виконувати наші поради та вже готові випечені коржі квадратної або прямокутної та круглої форм.

Вам не обов'язково випікати бісквітні коржі, торт можна скласти з готових вафельних пластин.

Читайте також Як прикрасити торт на День Валентина: ідеї для закоханих

Як сформувати торт у формі серця без форми

Підготуйте коржі квадратної або прямокутної та круглої форми, крем, яким будете перемащувати торт та ягоди на ваш смак.



Коржі на торт/1000 меню Круглий корж розріжте навпіл, з прямокутного зробіть квадрат. Найкраще заздалегідь випекти круглий корж діаметром 22 сантиметри, а квадрат сформувати зі сторонами у 21 сантиметр. Тоді ваше серце вийде симетричним та красивим.



Розрізаний круглий корж/1000 меню Викладіть ваші половинки круглого коржа до квадрата та у вас сформується серце.



Серце без форми/1000 меню Кожну частину коржа розріжте повздовж на дві половини, щоб начинити начинкою з крему та ягід.



Перемащений торт/1000 меню Складіть всі коржі в серце змастіть шоколадом або кремом та задекоруйте на ваш смак. Торт у формі серця готовий!



Сформований торт без форми/1000 меню

Пам'ятайте, що бісквітні коржі в торті потрібно додаткового просочувати сиропом або лікером – кращий та м'якший смак гарантовано!