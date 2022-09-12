Від бульйону до подачі: готуємо український борщ за всіма кулінарними правилами

Процес приготування борщу за всіма кулінарними правилами вимагає більше часу, однак це того варте! У підсумку ви отримаєте наваристу та запашну страву, яку захочеться куштувати ще і ще.

Коли ви приготуєте український борщ за цим рецептом, ви впевнитеся, що смачнішого ви ще не куштували. Завдяки правильному приготуванню яловичого бульйону, нарізці овочів він смакуватиме наче з вишуканого ресторану.

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Український борщ традиційно подають з домашньою сметаною, пухкими пампушками з часником або чорним хлібом та салом.

Рецепт українського борщу з квасолею та яловичиною

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 8 – 10

Як приготувати яловичий бульйон

– яловичий хвіст або кістки з м’ясом;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 середня морква;– великий помідор;– 4 – 5 горошин чорного перцю;– лавровий листок.

Приготування:

Для приготування яловичого бульйону викладіть порубані довільними шматками кістки або хвіст на деко, вкрите шаром пергаменту для запікання.

Духовку розігрійте до 200 – 220 градусів в режимі “конвекція” та запечіть все по 20 хвилин з двох сторін.

Доки яловичина для бульйону запікається, почистіть цибулю та моркву, помийте та викладіть їх у глибоку каструлю. Оберіть посудину з місткістю щонайменше 4 літри.

З помідора зніміть шкірку і відправте до решти овочів. Коли яловичий хвіст чи кістки запечуться, одразу відправте їх в каструлю та залийте водою так, щоб вона покривала всі інгредієнти.

Додайте лавровий лист, перець горошком та варіть на повільному вогні 2 – 3 години.

Вийміть з нього моркву, цибулю та томат. Кістки чи хвіст перекладіть на окрему тарілку. Процідіть бульйон через сито.

Як приготувати український борщ



Український червоний борщ / Фото Freepik

– 300 – 400 грамів яловичини;– 2 – 3 середніх буряки;– 2 – 3 картоплини;– ⅙ білоголової капусти;– банка консервованої квасолі;– банка томатів у власному соку;– 4 – 6 зубчиків часнику;– свіжа зелень петрушки;– сіль;– чорний мелений перець;– сметана для подачі.

Приготування:

Щоб зберегти всі корисні властивості буряку, запечіть його в духовці: загорніть в харчову фольгу та запікайте при 190 градусах 40 хвилин. З готового буряка зніміть шкірку та наріжте дрібною соломкою.

Дрібно насічіть білоголову капусту, а відварену в бульйоні моркву наріжте кубиками, або використайте сиру за бажанням.

Почистіть та помийте картоплю, наріжте її кубиком та залишіть у холодній воді.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажте на ній шматочки яловичини до золотистої скоринки протягом 4 – 5 хвилин. Так всі соки запечатаються всередині м'яса.

Відправте яловичину в бульйон та варіть на середньому вогні 15 хвилин. Додайте до нього картоплю, а через 10 – 15 хвилин моркву, капусту та томати у власному соку. Присмачте все чорним меленим перцем та сіллю.

Наприкінці приготування додайте квасолю та буряк. Доведіть борщ до легкого кипіння та одразу вимкніть. Якщо буряк буде варитись понад хвилину – борщ не буде червоним.

Спробуйте борщ та за бажанням додайте ще солі чи перцю. Вичавіть в борщ очищений часник та посипте дрібно нарізаною зеленню петрушки. Перемішайте та накрийте кришкою. Залишіть його настоятися 15 – 30 хвилин та подавайте до столу зі сметаною.

Смачного!