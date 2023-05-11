Так, як любив кобзар: приготуйте вареники за особистим вподобанням Тараса Шевченка

Смачні та гарячі вареники – просто мрія на обід. Приготуйте відому українську страву на гречаному борошні у поєднанні з вишнею – вам точно припаде таке до смаку ця варіація страви.

Про особливу любов Тараса Григоровича Шевченка до вареників відомо усім. Улюблена страва багатьох українців підкорила й уславленого Кобзаря.

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Проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі …,

– згадував Тарас Шевченко у листі до Яна Кухаренка, 31 січня 1843 року.

Як зазначається у різних джерелах, особливо любив гречані вареники з кисломолочним сиром. Відомий кулінар Євген Клопотенко урізноманітнив начинку вишнями, а в гречане борошно додав пшеничного.

Рецепт гречаних вареників

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Вареники відомі на весь світ / Фото pexels

Інгредієнти:

для тіста:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів гречаного борошна;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 1 дрібка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 100 грамів вершкового масла (для подачі);

– 1 столова ложка гречаного меду (для подачі);

для начинки:

– 300 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 200 грамів вишні;

– 100 грамів цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування: