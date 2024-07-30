Кулінарна подорож у часі: улюблена страва Джейн Остін

Деякі відомі автори відомі своїм екстравагантним смаком. Наприклад, Марк Твен, який полюбляв устриці в різних формах. Ернест Хемінгуей теж був гурманом, він обожнював нью-йоркський стейк, який одного дня став його останньою трапезою.

Інші класики мали більш скромні смаки. Джейн Остін виросла, маючи вільний доступ до м’яса, овочів і фруктів у Стівентон-Паріш в Оксфордширі, Англія. Проте її улюбленою вечерею був сирний тост.

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За словами Марти Ллойд, близької подруги автора, яка жила з Остін та її сім’єю з 1798 по 1830 рік, Остін віддала перевагу тому, щоб її сирні тости готували з тертим сиром, яйцем, гірчицею та вершковим маслом. За її проханням їх обсмажували на грилі.

Як вона одного разу написала в листі до своєї сестри Кассандри про свого друга Едварда Бріджеса:

Неможливо віддати належне гостинності його уваги до мене; він замовив підсмажений сир на вечерю виключно моїм коштом.

Сирні тости – це класична страва, яка, по суті, є англійською версією сендвіча з сиром на грилі. Це квінтесенція комфортної їжі, що знаходить незліченних шанувальників у США та Великій Британії.

Сім'я Остін робила власний сир, і цілком можливо, що він використовувався для приготування сирних тостів для Джейн. Також Джейн Остін віддала перевагу тертому сиру для своїх улюблених сирних тостів.

Таким чином, навіть так проста страва як сирні тости може мати багату історію та культурне значення, відображаючи смаки та звички відомих особистостей минулого. У випадку з Джейн Остін, її любов до цієї страви підкреслює, як прості задоволення можуть принести велику радість.

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