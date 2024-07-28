Мистецтво квашення огірків має свої секрети. Головний є загальнодоступним – свіжі овочі.

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Які огірки підійдуть найкраще

Огірки, призначені для засолювання на зиму, повинні мати подовжену циліндричну форму. Ідеальне співвідношення довжини та ширини – 3:1.

У них повинна бути тонка шкірка, досить густо покрита бородавками середнього розміру. Найкращий варіант – якомога менша насіннєва камера.

Різновиди пухирців можуть відрізнятися кольором, білими смугами (більшої або меншої інтенсивності) або щільністю бородавок. Це насправді не має значення. Важливо маринувати огірки одного сорту.

Як правильно заквасити огірки

Через бактеріальну біологію температура навколишнього середовища надзвичайно важлива для повного успіху бродіння. В перші 24 години необхідно забезпечити огіркам температуру навколишнього середовища близько 22 – 23 градусів, більш висока температура призведе до бурхливого розвитку небажаних гнильних бактерій і бурхливого бродіння. На наступні 40 днів температура має бути 12 – 18 градусів.

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