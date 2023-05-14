Для гарного початку тижня: готуємо яєчню за особливим рецептом

Яєчня – одна з найпопулярніших опцій для сніданку. Аби почати тиждень зі смачної ноти, завжди можна приготувати звичну страву в оригінальний спосіб.

Яєчня в іспанському стилі завжди може претендувати на звання одного з найсмачніших сніданків. Чорізо, шинка та помідори – це справжній смаковий оркестр, який вам обов'язково варто спробувати.

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Рецепт яєчні фламенко

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 маленька цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 80 грамів шинки;

– 1 чайна ложка паприки;

– кілька помідорів;

– 1 чайна ложка томатного соусу;

– 4 яйця;

– 12 скибочок чорізо;

– 1 червоний перець;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: