Для гарного початку тижня: готуємо яєчню за особливим рецептом

14 травня 2023, 20:12
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Джерело:

ВВС Food

Яєчня – одна з найпопулярніших опцій для сніданку. Аби почати тиждень зі смачної ноти, завжди можна приготувати звичну страву в оригінальний спосіб.

Яєчня в іспанському стилі завжди може претендувати на звання одного з найсмачніших сніданків. Чорізо, шинка та помідори – це справжній смаковий оркестр, який вам обов'язково варто спробувати.

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Рецепт яєчні фламенко

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  • Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  • На сковороді, яку можна поставити у духовку, розігріваємо олію. Готуємо цибулю та часник до м'якості.
  • Додаємо шинку та паприку, смажимо 3 хвилини.
  • Додаємо нарізані помідори та томатне пюре, готуємо ще 10 хвилин.
  • Розбиваємо яйця у соус, розкладаємо довкола них перець та чорізо. Солимо та перчимо.
  • Ставимо в духовку на 10 хвилин.
  • Подаємо до столу зі смаженим хлібом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська