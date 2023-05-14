Для гарного початку тижня: готуємо яєчню за особливим рецептом
14 травня 2023, 20:12Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Яєчня – одна з найпопулярніших опцій для сніданку. Аби почати тиждень зі смачної ноти, завжди можна приготувати звичну страву в оригінальний спосіб.
Яєчня в іспанському стилі завжди може претендувати на звання одного з найсмачніших сніданків. Чорізо, шинка та помідори – це справжній смаковий оркестр, який вам обов'язково варто спробувати.
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Рецепт яєчні фламенко
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- На сковороді, яку можна поставити у духовку, розігріваємо олію. Готуємо цибулю та часник до м'якості.
- Додаємо шинку та паприку, смажимо 3 хвилини.
- Додаємо нарізані помідори та томатне пюре, готуємо ще 10 хвилин.
- Розбиваємо яйця у соус, розкладаємо довкола них перець та чорізо. Солимо та перчимо.
- Ставимо в духовку на 10 хвилин.
- Подаємо до столу зі смаженим хлібом.