Цю страву зметуть першою: готуємо закуску у вигляді ялинки

29 грудня 2023, 16:40
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Джерело:

przyslij przepis

Для того, щоб створити святковий настрій, слід не просто приготувати смачні страви – вони повинні мати вишуканий вигляд. Закуска у вигляді ялинки виглядатиме особливо тематично та зробить ваш стіл незабутнім.

Млинці зі шпинату з вершковим сиром і шинкою – відмінна закуска на Новий рік. Для будь-якої господині повторити рецепт буде легко, а результат перевершить витрачені зусилля.

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Рецепт закуски у вигляді ялинки

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
для млинців:
– 80 грамів замороженого подрібненого шпинату;
– 1 склянка молока;
– 1 яйце;
– 3/4 склянки борошна;
– 2 столові ложки олії;
для начинки:
– 200 грамів вершкового сиру;
– шинка до смаку.

Приготування:

  1. Налийте молоко в миску і додайте шпинат.
  2. Змішайте все.
  3. Вбийте яйце. Додайте борошно і олію.
  4. Все ретельно перемішайте.
  5. Розігрійте сковороду.
  6. Смажте млинці з двох сторін.
  7. Перекладіть на тарілку.
  8. Кожен млинець намажте сиром і покладіть скибочку шинки. Згорніть рулет і розділіть на менші частини.
  9. Покладіть міні-ролики поруч один з одним, щоб створити ялинку.
  10. Прикрасьте сирними зірочками та кульками червоного перцю.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська