Цю страву зметуть першою: готуємо закуску у вигляді ялинки
29 грудня 2023, 16:40Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Для того, щоб створити святковий настрій, слід не просто приготувати смачні страви – вони повинні мати вишуканий вигляд. Закуска у вигляді ялинки виглядатиме особливо тематично та зробить ваш стіл незабутнім.
Млинці зі шпинату з вершковим сиром і шинкою – відмінна закуска на Новий рік. Для будь-якої господині повторити рецепт буде легко, а результат перевершить витрачені зусилля.
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Рецепт закуски у вигляді ялинки
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 6
для млинців:
– 80 грамів замороженого подрібненого шпинату;
– 1 склянка молока;
– 1 яйце;
– 3/4 склянки борошна;
– 2 столові ложки олії;
для начинки:
– 200 грамів вершкового сиру;
– шинка до смаку.
Приготування:
- Налийте молоко в миску і додайте шпинат.
- Змішайте все.
- Вбийте яйце. Додайте борошно і олію.
- Все ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду.
- Смажте млинці з двох сторін.
- Перекладіть на тарілку.
- Кожен млинець намажте сиром і покладіть скибочку шинки. Згорніть рулет і розділіть на менші частини.
- Покладіть міні-ролики поруч один з одним, щоб створити ялинку.
- Прикрасьте сирними зірочками та кульками червоного перцю.