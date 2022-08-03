Домашнє згущене молоко робити просто та всього з трьох інгредієнтів: молока, цукру та вершкового масла. Смаколик можна додавати до кави, поливати ним сирники або перемащувати вафельні торти.

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Його не відрізнити від магазинного: смак та консистенція ідентичні. Зберігайте готове згущене молоко в холодильнику у щільно закритому посуді.

Рецепт домашнього згущеного молока

Час: 40 хвилин

Інгредієнти:

– 1 літр жирного молока;

– 350 грамів цукру;

– 60 грамів вершкового масла.

Приготування:

Підготуйте каструлю з товстим дном, бажано широку, щоб площа випаровування була великою. Вилийте у неї молоко, висипте цукор та додайте вершкове масло.

При постійному помішуванні доведіть масу до кипіння та зменште вогонь до помірного. Варіть масу до загустіння.

Порада. ️Якщо згущене молоко зацукрилось – ще раз закип‘ятіть його і додайте трохи молока. Надалі воно залишиться рідким.

В залежності від жирності молока, час варіння буде різним.

Готове згущене молоко охолодіть при кімнатній температурі та подавайте до столу.

Смачного!