Домашнє згущене молоко робити просто та всього з трьох інгредієнтів: молока, цукру та вершкового масла. Смаколик можна додавати до кави, поливати ним сирники або перемащувати вафельні торти.
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Його не відрізнити від магазинного: смак та консистенція ідентичні. Зберігайте готове згущене молоко в холодильнику у щільно закритому посуді.
Рецепт домашнього згущеного молока
- Час: 40 хвилин
Приготування:
- Підготуйте каструлю з товстим дном, бажано широку, щоб площа випаровування була великою. Вилийте у неї молоко, висипте цукор та додайте вершкове масло.
- При постійному помішуванні доведіть масу до кипіння та зменште вогонь до помірного. Варіть масу до загустіння.
- В залежності від жирності молока, час варіння буде різним.
- Готове згущене молоко охолодіть при кімнатній температурі та подавайте до столу.
Смачного!